В Белгородской области наградят отличившихся бойцов самообороны

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В ходе прямой линии к губернатору обратилась белгородка Рина. Она поинтересовалась, почему в Грайворонском горокруге не наградили бойцов самообороны.
Они рисковали жизнью под обстрелами. А они — простые люди, спасают свой город, кто-то получил контузию.
Рина
Гладков предположил, что обращение оставила супруга одного из членов самообороны. Глава региона добавил, что самооборону в Грайворонском округе награждали в прошлом и в этом году.
Никого не обделили. Но есть отдельное решение по событиям, которые произошли в марте этого года, отметить наиболее отличившихся бойцов самообороны. Решение принято. Оно просто не реализовано. Не переживайте, постараемся это сделать в ближайшую субботу.
Вячеслав Гладков