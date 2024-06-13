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Published Сегодня, 17:11

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Updated Сегодня, 17:13

В Белгородской области наградят отличившихся бойцов самообороны

В Белгородской области наградят отличившихся бойцов самообороны

13 июня 2024, 17:11
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Награждение состоится в ближайшую субботу.

В ходе прямой линии к губернатору обратилась белгородка Рина. Она поинтересовалась, почему в Грайворонском горокруге не наградили бойцов самообороны.

Они рисковали жизнью под обстрелами. А они — простые люди, спасают свой город, кто-то получил контузию.
Рина

Гладков предположил, что обращение оставила супруга одного из членов самообороны. Глава региона добавил, что самооборону в Грайворонском округе награждали в прошлом и в этом году.

Никого не обделили. Но есть отдельное решение по событиям, которые произошли в марте этого года, отметить наиболее отличившихся бойцов самообороны. Решение принято. Оно просто не реализовано. Не переживайте, постараемся это сделать в ближайшую субботу.
Вячеслав Гладков
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