Чем закончилась история с пожаром и что с ранеными бойцами белгородской самообороны?

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Белгородской области 9 июня под удар ВСУ попали десять районов: Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский, Ракитянский, Чернянский районы, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский и Шебекинский горокруга. Их атаковали боеприпасами и беспилотниками.
Последствий нет только в Валуйском горокруге, Краснояружском и Чернянском районах. В остальных есть разрушения и пострадавшие.
В Борисовском районе после удара беспилотника ранены трое бойцов белгородской самообороны. Двоих уже выписали, один остаётся в больнице.
В Ракитянском районе после очередной ракетной опасности произошёл крупный пожар. Сообщается, что нежилое здание полностью сгорело. Обошлось без пострадавших. Людей, когда произошло ЧП, собирались временно вывезти в безопасное место.
За день разрушения от атак ВСУ выявили в девяти частных домах и двух многоквартирных. Повреждено 15 автомобилей и два автобуса. При ударах задело два инфраструктурных объекта связи. Также разрушения есть в производственном помещении, на складе сельхозпредприятия, в административном и коммерческом объектах, надворных постройках.