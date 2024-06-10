Чем закончилась история с пожаром и что с ранеными бойцами белгородской самообороны?

За день разрушения от атак ВСУ выявили в девяти частных домах и двух многоквартирных. Повреждено 15 автомобилей и два автобуса. При ударах задело два инфраструктурных объекта связи. Также разрушения есть в производственном помещении, на складе сельхозпредприятия, в административном и коммерческом объектах, надворных постройках.