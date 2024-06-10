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Published Сегодня, 10:05

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Обстрел

Чем закончилась история с пожаром и что с ранеными бойцами белгородской самообороны?

10 июня 2024, 10:05
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали за день десять районов Белгородской области

За сутки разрушения есть в девяти частных домах и двух МКД, повреждены 15 машин и два автобуса, а также два инфраструктурных объекта связи. Кроме того, накануне ранения получили трое бойцов самообороны, а в Ракитянском районе произошёл крупный пожар. Подробности рассказали в оперштабе.

В Белгородской области 9 июня под удар ВСУ попали десять районов: Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский, Ракитянский, Чернянский районы, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский и Шебекинский горокруга. Их атаковали боеприпасами и беспилотниками.

Последствий нет только в Валуйском горокруге, Краснояружском и Чернянском районах. В остальных есть разрушения и пострадавшие.

В Борисовском районе после удара беспилотника ранены трое бойцов белгородской самообороны. Двоих уже выписали, один остаётся в больнице.

В Ракитянском районе после очередной ракетной опасности произошёл крупный пожар. Сообщается, что нежилое здание полностью сгорело. Обошлось без пострадавших. Людей, когда произошло ЧП, собирались временно вывезти в безопасное место.

За день разрушения от атак ВСУ выявили в девяти частных домах и двух многоквартирных. Повреждено 15 автомобилей и два автобуса. При ударах задело два инфраструктурных объекта связи. Также разрушения есть в производственном помещении, на складе сельхозпредприятия, в административном и коммерческом объектах, надворных постройках.

Крупный пожар, раненые бойцы самообороны: что произошло в Белгородской области?
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