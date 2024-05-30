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Вячеслав Гладков

Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом Мужества

30 мая 2024, 14:48
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков
Государственную награду Вячеславу Гладков вручили сегодня в Кремле.

Президент Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Церемония вручения государственных наград прошла сегодня, 30 мая, в Кремле.

Среди награждённых также были военнослужащие, политики, чиновники и деятели культуры.

Напомним, что о награждении Вячеслава Гладков орденом стало известно 2 мая. Губернатор получил орден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Напомним, что сегодня Владимир Путин также наградил орденом Пирогова работников станции скорой медицинской помощи Белгородской области.

Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области
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