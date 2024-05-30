Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом Мужества

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Президент Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Церемония вручения государственных наград прошла сегодня, 30 мая, в Кремле.
Среди награждённых также были военнослужащие, политики, чиновники и деятели культуры.
Напомним, что о награждении Вячеслава Гладков орденом стало известно 2 мая. Губернатор получил орден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Напомним, что сегодня Владимир Путин также наградил орденом Пирогова работников станции скорой медицинской помощи Белгородской области.