Врач по телефону: кто будет помогать спасать людей до приезда скорой помощи?

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, за месяц в регионе провели 200 тестовых сопровождений скорой помощи. Суть заключается в том, что пока к пострадавшему едут медики, оператор, принявший вызов, проконсультирует звонившего, как правильно оказать первую помощь. Журналисты Бел.Ру направили запрос в правительство и выяснили подробности.
В правительстве рассказали, что вызовы принимают и передают бригадам скорой помощи фельдшеры и медицинские сёстры ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области». Они и будут оказывать дистанционное диспетчерское сопровождение. Планируется, что к этому процессу привлекут 57 сотрудников. В настоящее время работу ведут 58 человек.
Власти отметили, что цель дистанционного диспетчерского сопровождения заключается в том, чтобы очевидец смог оказать пострадавшему в критическом состоянии жизнеспасающие мероприятия до прибытия бригады специалистов.
В первую очередь это необходимо в ситуациях, когда человек находится без сознания, он не дышит, есть наружные кровотечения или инородное тело в верхних дыхательных путях. Также это необходимо для психологической поддержки.
Для дистанционного сопровождения операторам достаточно обладать навыками и знаниями в объёме должностной инструкции фельдшера (медицинской сестры) по приёму и передаче вызовов бригадам скорой.
При этом для того, чтобы медработник мог проводить дистанционное сопровождение, он должен освоить дополнительные общеразвивающие программы «Первая помощь» (16 часов) и «Дистанционное диспетчерское сопровождение» (16 часов).
Сейчас обучение уже идёт на базе отделения службы медицины катастроф и медицинской санитарно-авиационной эвакуации «Станции скорой медицинской помощи Белгородской области». Дополнительных затрат на это не требуется.