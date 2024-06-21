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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Белгородские власти рассказали подробности удалённого сопровождения вызова скоро

Врач по телефону: кто будет помогать спасать людей до приезда скорой помощи?

21 июня 2024, 14:05
Фото: 1MI

Белгородские власти рассказали подробности удалённого сопровождения вызова скоро

В регионе появилось дистанционное сопровождение вызова скорой помощи. Понадобится ли дополнительное обучение операторам и сколько средств на это уйдёт? Выяснили журналисты Бел.Ру.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, за месяц в регионе провели 200 тестовых сопровождений скорой помощи. Суть заключается в том, что пока к пострадавшему едут медики, оператор, принявший вызов, проконсультирует звонившего, как правильно оказать первую помощь. Журналисты Бел.Ру направили запрос в правительство и выяснили подробности.

В правительстве рассказали, что вызовы принимают и передают бригадам скорой помощи фельдшеры и медицинские сёстры ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области». Они и будут оказывать дистанционное диспетчерское сопровождение. Планируется, что к этому процессу привлекут 57 сотрудников. В настоящее время работу ведут 58 человек.

Власти отметили, что цель дистанционного диспетчерского сопровождения заключается в том, чтобы очевидец смог оказать пострадавшему в критическом состоянии жизнеспасающие мероприятия до прибытия бригады специалистов.

В первую очередь это необходимо в ситуациях, когда человек находится без сознания, он не дышит, есть наружные кровотечения или инородное тело в верхних дыхательных путях. Также это необходимо для психологической поддержки.

Для дистанционного сопровождения операторам достаточно обладать навыками и знаниями в объёме должностной инструкции фельдшера (медицинской сестры) по приёму и передаче вызовов бригадам скорой.

При этом для того, чтобы медработник мог проводить дистанционное сопровождение, он должен освоить дополнительные общеразвивающие программы «Первая помощь» (16 часов) и «Дистанционное диспетчерское сопровождение» (16 часов).

Сейчас обучение уже идёт на базе отделения службы медицины катастроф и медицинской санитарно-авиационной эвакуации «Станции скорой медицинской помощи Белгородской области». Дополнительных затрат на это не требуется.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Медицина#Здравоохранение#Правительство#Скорая помощь#Эксклюзив#Белгород#Первая помощь#Фельдшеры
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