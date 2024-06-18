bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Каток

На Харгоре скоро станет тихо: мэрия пообещала защитить белгородцев от шума

18 июня 2024, 08:02
Фото: 1MI
Каток

В Белгороде установят шумозащитные экраны на каток «Оранжевый лёд»

Белгородцам рассказали, когда каток «Оранжевый лёд» оборудуют шумозащитными экранами, чтобы проживающие вблизи него горожане не страдали от постоянного гула. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

Сразу несколько белгородок поинтересовались у городской администрации, когда планируется поставить шумозащитный экран возле катка «Оранжевый лёд» в центре Харьковской горы. По их словам, на улице стоит сильнейший шум, поэтому открыть окна в жару невозможно.

«Когда это будет сделано? Такая жара, а мы не можем окна открыть от сильнейшего шума», — пожаловалась жительница.

На обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. В ходе прямого вечернего эфира он ответил, что установку планируется провести до 1 июля.

Проект на установку шумозащитных экранов уже разработан. Выполнено устройство металлических конструкций для экранов, изготовлены сами панели. В настоящее время они проходят испытания на пригодность к использованию. Установить их должны до 1 июля.
Валентин Демидов
Для арены «Оранжевый лёд» в Белгороде закупят холодильное оборудование
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему нельзя пить холодное пиво в жару? Мнением и рекомендациями поделился диетологПохолодание было недолгим: в Белгородскую область возвращается жараСиноптики ответили, когда в Белгород придёт настоящая жара
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Ледовый каток#Белгород#Оранжевый лёд#Валентин Демидов#Шумоизоляция
Подпишитесь
Бывший ректор БелИРО стал новым главой управления образования в Белгороде
Сегодня, 11:36
Белгородские исследователи заявили об опасной находке в куриных субпродуктах
Сегодня, 11:07
Дважды пытавшемуся прорваться на Украину через Белгород студенту вынесли приговор
Сегодня, 11:17
Свой среди чужих: как образовался «суржик» — слобожанский язык
Сегодня, 11:45
«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда
Сегодня, 08:17
Два белгородских села оказались под ударом беспилотников, есть разрушения
Сегодня, 10:23