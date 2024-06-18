На Харгоре скоро станет тихо: мэрия пообещала защитить белгородцев от шума

Сразу несколько белгородок поинтересовались у городской администрации, когда планируется поставить шумозащитный экран возле катка «Оранжевый лёд» в центре Харьковской горы. По их словам, на улице стоит сильнейший шум, поэтому открыть окна в жару невозможно.