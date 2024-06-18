На Харгоре скоро станет тихо: мэрия пообещала защитить белгородцев от шума

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Сразу несколько белгородок поинтересовались у городской администрации, когда планируется поставить шумозащитный экран возле катка «Оранжевый лёд» в центре Харьковской горы. По их словам, на улице стоит сильнейший шум, поэтому открыть окна в жару невозможно.
«Когда это будет сделано? Такая жара, а мы не можем окна открыть от сильнейшего шума», — пожаловалась жительница.
На обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. В ходе прямого вечернего эфира он ответил, что установку планируется провести до 1 июля.
Проект на установку шумозащитных экранов уже разработан. Выполнено устройство металлических конструкций для экранов, изготовлены сами панели. В настоящее время они проходят испытания на пригодность к использованию. Установить их должны до 1 июля.
Валентин Демидов