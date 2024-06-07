Синоптики ответили, когда в Белгород придёт настоящая жара

МЧС предупредило о жаре в Белгородской области

8 июня температура поднимется до +28 °С. Так же жарко будет и в воскресенье, 9 июня, однако в этом случае погоду может омрачить дождь, рассказали в МЧС. При этом уже на следующей неделе температура в Белгороде превысит +30 °С.