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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Жара

Синоптики ответили, когда в Белгород придёт настоящая жара

7 июня 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney
Жара

МЧС предупредило о жаре в Белгородской области

8 июня температура поднимется до +28 °С. Так же жарко будет и в воскресенье, 9 июня, однако в этом случае погоду может омрачить дождь, рассказали в МЧС. При этом уже на следующей неделе температура в Белгороде превысит +30 °С.
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Погода

В Белгородской области в субботу, 8 июня, ожидается переменная облачность. Дождей не предвидится. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбик термометра остановится на отметке от +11 °С до +16 °С. Днём потеплеет до +23…+28 °С.

В Белгороде суббота будет облачной, но осадков не ожидается. Ночью температура составит +15 °С, днём она поднимется до +27 °С.

Вместе с тем воскресенье в столице региона может быть дождливым. В ночь на 9 июня ожидаются небольшие осадки при +16 °С. Днём тоже возможен кратковременный дождь при +26 °С.

Гидрометцентр предупреждает, что с начала следующей недели в Белгороде температура днём составит +30 °С и выше. При этом жару разбавят небольшие дожди.

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