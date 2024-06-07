Синоптики ответили, когда в Белгород придёт настоящая жара

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Белгородской области в субботу, 8 июня, ожидается переменная облачность. Дождей не предвидится. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбик термометра остановится на отметке от +11 °С до +16 °С. Днём потеплеет до +23…+28 °С.
В Белгороде суббота будет облачной, но осадков не ожидается. Ночью температура составит +15 °С, днём она поднимется до +27 °С.
Вместе с тем воскресенье в столице региона может быть дождливым. В ночь на 9 июня ожидаются небольшие осадки при +16 °С. Днём тоже возможен кратковременный дождь при +26 °С.
Гидрометцентр предупреждает, что с начала следующей недели в Белгороде температура днём составит +30 °С и выше. При этом жару разбавят небольшие дожди.