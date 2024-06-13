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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

До +29 °С поднимется температура в Белгородской области

Похолодание было недолгим: в Белгородскую область возвращается жара

13 июня 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney

До +29 °С поднимется температура в Белгородской области

14 июня в регионе будет облачно, но осадков не ожидается. Прогноз погоды публикует региональное МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 14 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Дождя не предвидится. Ветер северный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +12… +17 °С. Днём ожидается жара от +24 °С до +29 °С.

По данным Гидрометцентра, в пятницу в Белгороде температура воздуха ночью опустится до +24 °С. Днём столбик термометра поднимется до +27 °С.

В Старом Осколе ночью температура воздуха составит +16 °С. Днём воздух прогреется до +26 °С. В городе будет облачно.

В Валуйках температура ночью опустится до +14 °С, а днём поднимется до +28 °С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Температура#Новости Белгорода#Синоптики#Белгород
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