Похолодание было недолгим: в Белгородскую область возвращается жара

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Завтра, 14 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Дождя не предвидится. Ветер северный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +12… +17 °С. Днём ожидается жара от +24 °С до +29 °С.
По данным Гидрометцентра, в пятницу в Белгороде температура воздуха ночью опустится до +24 °С. Днём столбик термометра поднимется до +27 °С.
В Старом Осколе ночью температура воздуха составит +16 °С. Днём воздух прогреется до +26 °С. В городе будет облачно.
В Валуйках температура ночью опустится до +14 °С, а днём поднимется до +28 °С.