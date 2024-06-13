Земляника может скоро исчезнуть с рынков: почему, рассказали сами ягодники

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Брянские ягодники рассказали, что скоро земляника может исчезнуть с прилавков, хотя сезон продажи ягод только начался. Причина — погода. Из-за дождей и, как следствие, излишне влажной почвы ягоды начнут гнить на корню.
На брянских рынках уже продают первый урожай, пишет издание. Стоимость земляники составляет 1000 рублей за литр. Правда, покупатели обычно приобретают землянику не литрами, а в небольших стаканчиках, чтобы цена так сильно не отталкивала.
Торговцев земляникой было немного — всего несколько человек, заметили журналисты. Сбор этих ягод — дело довольно сложное, поэтому лишь немногие готовы бродить по лесам в дождливую погоду.