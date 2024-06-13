Белгородцам подскажут, как правильно оказать первую помощь, пока едет скорая

В Белгородской области вводят дистанционное сопровождение вызова скорой помощи

Подсказывать будет оператор, который принимал вызов скорой помощи. За месяц в регионе уже провели 200 тестовых сопровождений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Власти рассчитывают, что к середине лета все вызовы скорой будут сопровождаться консультациями оператора.