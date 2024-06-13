Белгородцам подскажут, как правильно оказать первую помощь, пока едет скорая

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Дистанционное сопровождение вызова скорой помощи вводят в Белгородской области. В регионе за месяц провели уже 200 таких испытаний.
Суть заключается в следующем: пока к пострадавшему едут медики, оператор, принявший вызов, проконсультирует звонившего, как правильно оказать первую помощь.
Предполагается, что уже к середине лета все вызовы скорой будут сопровождаться консультациями оператора.
Напомним, что машины скорой помощи в Белгородской области также оснащают станциями радиоэлектронной борьбы. Такие установки уже появились на 19 автомобилях в приграничье.