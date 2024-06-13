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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Скорая помощь

Белгородцам подскажут, как правильно оказать первую помощь, пока едет скорая

13 июня 2024, 06:15
Фото: 1MI
Скорая помощь

В Белгородской области вводят дистанционное сопровождение вызова скорой помощи

Подсказывать будет оператор, который принимал вызов скорой помощи. За месяц в регионе уже провели 200 тестовых сопровождений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Власти рассчитывают, что к середине лета все вызовы скорой будут сопровождаться консультациями оператора.

Дистанционное сопровождение вызова скорой помощи вводят в Белгородской области. В регионе за месяц провели уже 200 таких испытаний.

Суть заключается в следующем: пока к пострадавшему едут медики, оператор, принявший вызов, проконсультирует звонившего, как правильно оказать первую помощь.

Предполагается, что уже к середине лета все вызовы скорой будут сопровождаться консультациями оператора.

Напомним, что машины скорой помощи в Белгородской области также оснащают станциями радиоэлектронной борьбы. Такие установки уже появились на 19 автомобилях в приграничье.

19 машин скорой помощи в белгородском приграничье оснастили станциями РЭБ
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Медицина#Скорая помощь#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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