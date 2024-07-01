Как белгородцам вызвать скорую помощь на фоне внештатной ситуации

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в связи с массовым отключением электроэнергии в регионе теперь действуют дополнительные номера телефонов для вызова скорой помощи:
Напомним, ранее больницы Белгорода начали предупреждать пациентов о возможных проблемах в работе отделений. На оперативном совещании правительства области губернатор Вячеслав Гладков дал поручение обеспечить все больницы Белгорода и приграничных районов резервными источниками питания.