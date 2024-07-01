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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

В Белгородской области ввели дополнительные номера для вызова скорой

Как белгородцам вызвать скорую помощь на фоне внештатной ситуации

1 июля 2024, 08:35
Фото: 1MI

В Белгородской области ввели дополнительные номера для вызова скорой

В Белгородской области из-за внештатной ситуации возникли проблемы в работе медицинских учреждений. Министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил о запуске дополнительных телефонных номеров для вызова скорой помощи в регионе.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в связи с массовым отключением электроэнергии в регионе теперь действуют дополнительные номера телефонов для вызова скорой помощи:

  • Белгородский район: 89524227747,
  • Белгород (центральная подстанция): 89524370102,
  • Белгород (южная подстанция): 89524370307,
  • Яковлевская подстанция: 89087839221,
  • Алексеевка подстанция: 89517640181,
  • Борисовская подстанция: 89040998098,
  • Валуйская подстанция: 89511583031,
  • Старооскольская подстанция: 89040912003,
  • Губкинская подстанция: 89507129349,
  • Чернянская подстанция: 89517600650,
  • Шебекинская подстанция: 89045366303.

Напомним, ранее больницы Белгорода начали предупреждать пациентов о возможных проблемах в работе отделений. На оперативном совещании правительства области губернатор Вячеслав Гладков дал поручение обеспечить все больницы Белгорода и приграничных районов резервными источниками питания.

Белгородские больницы предупредили о проблемах в работе из-за отключения света
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