В Белгородской области увеличилось число машин скорой помощи, оснащённых РЭБ

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:34
30 автомобилей скорой помощи теперь оснащены системой радиоэлектронной борьбы. Только в начале месяца сообщалось, что таких машин было 19.
Установка этой системы даёт возможность обнаруживать беспилотники ВСУ и предотвращать атаки на автомобили в приграничных районах Белгородской области. Это позволит обеспечить безопасность медицинского персонала — врачей, медсестёр и водителей.
Оснащённые системой РЭБ машины скорой помощи работают в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском городских округах и Белгородском районе.
Напомним, недавно глава области сообщил, что РЭБ также планируют устанавливать на пассажирский транспорт в белгородском приграничье.