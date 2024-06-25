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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:34

Скорая помощь

В Белгородской области увеличилось число машин скорой помощи, оснащённых РЭБ

25 июня 2024, 06:28
Фото: 1MI
Скорая помощь

Системой РЭБ оснастили 30 карет скорой помощи в белгородском приграничье

Автомобили продолжают оснащать станциями радиоэлектронной борьбы. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

30 автомобилей скорой помощи теперь оснащены системой радиоэлектронной борьбы. Только в начале месяца сообщалось, что таких машин было 19.

Установка этой системы даёт возможность обнаруживать беспилотники ВСУ и предотвращать атаки на автомобили в приграничных районах Белгородской области. Это позволит обеспечить безопасность медицинского персонала — врачей, медсестёр и водителей.

Оснащённые системой РЭБ машины скорой помощи работают в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском городских округах и Белгородском районе.

Напомним, недавно глава области сообщил, что РЭБ также планируют устанавливать на пассажирский транспорт в белгородском приграничье.

На пассажирский транспорт в белгородском приграничье будут устанавливать РЭБ
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Скорая помощь#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Беспилотники#РЭБ#Радиоэлектронная борьба
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