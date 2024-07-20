Ночной обстрел Шебекино попал на запись видеокамеры

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Сегодня ночью ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Утром, по официальной информации, сообщили о шести пострадавших: пятеро в Шебекино, один в Терезовке.
В сети появились кадры ночного прилёта, попавшие на камеры.
При обстреле мирная жительница потеряла кисть из-за травматической ампутации при взрыве. Прямой прилёт пришёлся на два частных дома, которые загорелись при детонации боеприпаса. Также часть города осталась без света, т. к. пострадали линии электропередачи.