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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Атака ВСУ

Ночной обстрел Шебекино попал на запись видеокамеры

20 июля 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ
19 июля Шебекино попало под очередную атаку ВСУ, при которой были ранены мирные жители и пострадало их имущество. Произошедший обстрел, при котором прямой прилёт пришёлся на два ИЖС, оказался записан на видео.

Сегодня ночью ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Утром, по официальной информации, сообщили о шести пострадавших: пятеро в Шебекино, один в Терезовке.

В сети появились кадры ночного прилёта, попавшие на камеры.

При обстреле мирная жительница потеряла кисть из-за травматической ампутации при взрыве. Прямой прилёт пришёлся на два частных дома, которые загорелись при детонации боеприпаса. Также часть города осталась без света, т. к. пострадали линии электропередачи.

Женщина потеряла кисть руки во время обстрела Шебекино
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