Ночной обстрел Шебекино попал на запись видеокамеры

19 июля Шебекино попало под очередную атаку ВСУ, при которой были ранены мирные жители и пострадало их имущество. Произошедший обстрел, при котором прямой прилёт пришёлся на два ИЖС, оказался записан на видео.

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