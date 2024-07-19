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Published Сегодня, 20:53

Modified Сегодня, 20:55

Updated Сегодня, 20:55

Женщина потеряла кисть руки во время обстрела Шебекино

Женщина потеряла кисть руки во время обстрела Шебекино

19 июля 2024, 20:53
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Вечером 19 июля город снова стал целью для атаки ВСУ. Ранены три человека, рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Три мирных жителя получили ранения во время обстрела Шебекино со стороны Украины. У женщины — травматическая ампутация кисти левой руки. Бригада скорой помощи доставила её в больницу Белгорода. Также ранены двое мужчин. У одного из них пострадало плечо, второму осколки попали в руки, ноги, туловище и голову. Врачи оказывают им помощь.

Снаряды прилетели прямиком в два частных дома. Они загорелись, но пожары оперативно потушили. Ещё в двух домах повреждены заборы, окна и крыши, разбиты стёкла в двух МКД, посечены четыре машины, порваны провода линий электропередачи. Часть города временно осталась без света.

К восстановительным работам должны приступить после согласования с Министерством обороны. Утром проведут подомовой обход.


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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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