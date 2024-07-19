Женщина потеряла кисть руки во время обстрела Шебекино

Три мирных жителя получили ранения во время обстрела Шебекино со стороны Украины. У женщины — травматическая ампутация кисти левой руки. Бригада скорой помощи доставила её в больницу Белгорода. Также ранены двое мужчин. У одного из них пострадало плечо, второму осколки попали в руки, ноги, туловище и голову. Врачи оказывают им помощь.