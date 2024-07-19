Женщина потеряла кисть руки во время обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 20:53
Published Сегодня, 20:53
Modified Сегодня, 20:55
Updated Сегодня, 20:55
Три мирных жителя получили ранения во время обстрела Шебекино со стороны Украины. У женщины — травматическая ампутация кисти левой руки. Бригада скорой помощи доставила её в больницу Белгорода. Также ранены двое мужчин. У одного из них пострадало плечо, второму осколки попали в руки, ноги, туловище и голову. Врачи оказывают им помощь.
Снаряды прилетели прямиком в два частных дома. Они загорелись, но пожары оперативно потушили. Ещё в двух домах повреждены заборы, окна и крыши, разбиты стёкла в двух МКД, посечены четыре машины, порваны провода линий электропередачи. Часть города временно осталась без света.
К восстановительным работам должны приступить после согласования с Министерством обороны. Утром проведут подомовой обход.