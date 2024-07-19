Автовокзал в Шебекино приостановил работу из-за частых обстрелов

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Автовокзал в Шебекино приостанавливает свою работу. Сообщается, что это временная мера из-за частых обстрелов муниципалитета.
При этом все автобусы, кроме междугородних рейсов, будут дальше ездить по своим маршрутам. Однако у них изменятся начальные и конечные остановки — автобусы будут останавливаться на рынке вместо автовокзала.
«Решение это временное, в целях безопасности. К сожалению, именно гражданский транспорт становится основной целью для ВСУ», — сообщил в прямом эфире глава округа Владимир Жданов.
Такие нововведения будут действовать с 22 июля текущего года. Посетителей уже начали оповещать об изменениях: соответствующие бумаги прикрепили на входе в автовокзал.
Когда автовокзал вернётся к привычному графику работы, пока не известно.