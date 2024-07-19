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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Автобус

Автовокзал в Шебекино приостановил работу из-за частых обстрелов

19 июля 2024, 15:04
Фото: 1MI
Автобус
В администрации Шебекинского округа Белгородской области приняли решение приостановить работу автовокзала. Как объяснил глава муниципалитета Владимир Жданов, эта мера является временной. Автобусы, следующие от вокзала, теперь будут останавливаться в другом месте.

Автовокзал в Шебекино приостанавливает свою работу. Сообщается, что это временная мера из-за частых обстрелов муниципалитета.

При этом все автобусы, кроме междугородних рейсов, будут дальше ездить по своим маршрутам. Однако у них изменятся начальные и конечные остановки — автобусы будут останавливаться на рынке вместо автовокзала.

«Решение это временное, в целях безопасности. К сожалению, именно гражданский транспорт становится основной целью для ВСУ», — сообщил в прямом эфире глава округа Владимир Жданов.

Такие нововведения будут действовать с 22 июля текущего года. Посетителей уже начали оповещать об изменениях: соответствующие бумаги прикрепили на входе в автовокзал.

Когда автовокзал вернётся к привычному графику работы, пока не известно.

Предупреждение, которое весит на здании автовокзала в ШебекиноПредупреждение, которое весит на здании автовокзала в Шебекино
Предупреждение, которое весит на здании автовокзала в Шебекино
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Шебекино#Автовокзал#Белгород#Владимир Жданов#Приграничье#Шебекинский горокруг#Обстрелы
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