Три человека получили ранения при вечернем обстреле Шебекино

Также в приграничном городе зафиксировали ряд разрушений. В трёх МКД повреждены остекления и фасады. На территории одного домовладения сгорел гараж с автомобилем внутри и пострадала хозпостройка — пожарные уже ликвидировали возгорание. Во втором доме выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор.