Три человека получили ранения при вечернем обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Вечером 17 июля Шебекино попало под обстрел ВСУ. Кадры с последствиями до официальной информации начали публиковать местные Telegram-каналы. Они же сообщали о возможных пострадавших.
Чуть позже произошедшее прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона подтвердил информацию о пострадавших: двух мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с ранением плеча — в горбольницу №2 Белгорода.
Также в приграничном городе зафиксировали ряд разрушений. В трёх МКД повреждены остекления и фасады. На территории одного домовладения сгорел гараж с автомобилем внутри и пострадала хозпостройка — пожарные уже ликвидировали возгорание. Во втором доме выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор.
При атаке также пострадали коммерческие и социальные объекты, три авто и линии электро- и газоснабжения.
Напомним, что сегодня, 17 июля, украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородском районе, из-за чего тот загорелся. Находящаяся внутри молодая семейная пара погибла на месте. Известно, что супруги работали в «Агро-Белогорье».