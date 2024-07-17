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Published Сегодня, 18:40

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Updated Сегодня, 18:42

Последствия вечернего обстрела Шебекино

Три человека получили ранения при вечернем обстреле Шебекино

17 июля 2024, 18:40
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия вечернего обстрела Шебекино
ВСУ атаковали дома в Шебекино. В результате атаки пострадали три человека, зафиксированы различные разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Вечером 17 июля Шебекино попало под обстрел ВСУ. Кадры с последствиями до официальной информации начали публиковать местные Telegram-каналы. Они же сообщали о возможных пострадавших.

Чуть позже произошедшее прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона подтвердил информацию о пострадавших: двух мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с ранением плеча — в горбольницу №2 Белгорода.

Также в приграничном городе зафиксировали ряд разрушений. В трёх МКД повреждены остекления и фасады. На территории одного домовладения сгорел гараж с автомобилем внутри и пострадала хозпостройка — пожарные уже ликвидировали возгорание. Во втором доме выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор.

При атаке также пострадали коммерческие и социальные объекты, три авто и линии электро- и газоснабжения.

Последствия вечернего обстрела ШебекиноПоследствия вечернего обстрела Шебекино
Последствия вечернего обстрела ШебекиноПоследствия вечернего обстрела Шебекино
Последствия вечернего обстрела ШебекиноПоследствия вечернего обстрела Шебекино
Последствия вечернего обстрела ШебекиноПоследствия вечернего обстрела Шебекино
Последствия вечернего обстрела ШебекиноПоследствия вечернего обстрела Шебекино
Последствия вечернего обстрела Шебекино
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»

Напомним, что сегодня, 17 июля, украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородском районе, из-за чего тот загорелся. Находящаяся внутри молодая семейная пара погибла на месте. Известно, что супруги работали в «Агро-Белогорье».

Молодые супруги погибли под Белгородом из-за атаки дрона
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