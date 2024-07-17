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Переезд

Известный стендап-комик помог белгородской семье уехать от обстрелов

17 июля 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney
Переезд

Почти 400 белгородских семей переехали по проекту Собчак в другие регионы

Россияне продолжают помогать белгородцам уезжать в безопасные регионы. Для этого они переводят деньги на сбор, который ранее открыла журналистка Ксения Собчак. Среди помогающих оказался и известный стендап-комик.

По проекту Ксении Собчак переехали уже 392 белгородские семьи — из них 247 семьи уехали на средства, собранные неравнодушными людьми.

За последние десять дней переехало восемь семьи. На этот раз в безопасный регион уехали пять матерей-одиночек, две семьи с детьми, которым необходимо медицинское обследование, и семья с ребёнком, ожидающая нового малыша.

Стендап-комик Сергей Орлов также не остался в стороне: он оплатил аренду семье с маленьким ребёнком и пожилой бабушкой, а анонимный спонсор помог переехать в Тульскую область семье с четырьмя детьми.

Напомним, что Собчак помогает белгородцам с расселением ещё с января 2024 года. Сбор открыли после массированного обстрела центра города, в котором погибли 25 человек и ещё более 100 пострадали.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Переселение#Новости Белгорода#Белгород#Ксения собчак
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