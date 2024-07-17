Известный стендап-комик помог белгородской семье уехать от обстрелов

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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По проекту Ксении Собчак переехали уже 392 белгородские семьи — из них 247 семьи уехали на средства, собранные неравнодушными людьми.
За последние десять дней переехало восемь семьи. На этот раз в безопасный регион уехали пять матерей-одиночек, две семьи с детьми, которым необходимо медицинское обследование, и семья с ребёнком, ожидающая нового малыша.
Стендап-комик Сергей Орлов также не остался в стороне: он оплатил аренду семье с маленьким ребёнком и пожилой бабушкой, а анонимный спонсор помог переехать в Тульскую область семье с четырьмя детьми.
Напомним, что Собчак помогает белгородцам с расселением ещё с января 2024 года. Сбор открыли после массированного обстрела центра города, в котором погибли 25 человек и ещё более 100 пострадали.