Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Переезд

Более 9,5 млн рублей прислали россияне для переселения белгородцев в другие регионы

15 марта 2024, 09:20
Фото: 1MI
Переезд

Белгородцев продолжают переселять в другие регионы по проекту Собчак

Журналистка Ксения Собчак совместно со своей командой продолжает расселять жителей Белгорода в безопасные регионы. Деньги присылают неравнодушные к беде белгородцев россияне. О том, сколько семей уже расселили, рассказали в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Так, после обстрела Белгорода, случившегося 12 марта, уехать в другие регионы помогли уже пяти семьям. Всего на сегодняшний день удалось переселить в безопасные места 155 семей. На эти нужды неравнодушные россияне прислали в общей сложности более 9,5 млн рублей.

Проект существует с января 2024 года: его создали после сильного обстрела центра Белгорода, случившегося 30 декабря. Тогда погибли 25 человек, более 100 ранены.

Напомним, что в конце февраля сбор помощи для переселения ненадолго остановился. На тот момент удалось расселить 145 семей.

Сбор помощи для переселения белгородцев по проекту Собчак затормозился
Узнать подробнее
Читайте также:
Семьи, переехавшие по проекту Собчак из Белгорода, показали своё новое жильёСобчак помогла белгородской семье, в чью квартиру попал снаряд, переехать в Воронеж«Все разбираются, вылет или прилёт»: Собчак показала, как живёт семья из Белгорода
#Белгородская область#Новости Белгорода#Расселение#Белгород#Ксения собчак#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Стало известно о ещё одной пострадавшей при обстреле белгородского приграничья
Сегодня, 13:37
Юного белгородца, защитившего маленькую сестру от обстрела, хотят наградить
Сегодня, 12:56
«Авантюра чистой воды». Военный журналист — о «предвыборных» атаках ВСУ на Белгород
Сегодня, 12:59
Мужчина погиб при очередном обстреле Белгорода, ещё двое ранены
Сегодня, 11:18
Взрыв на выборах? Белгородцев пытаются запугать очередным фейком
Сегодня, 12:15
Студент БГТУ им. Шухова — победитель конкурса общественно значимых проектов
Сегодня, 12:36