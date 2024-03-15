Более 9,5 млн рублей прислали россияне для переселения белгородцев в другие регионы

Так, после обстрела Белгорода, случившегося 12 марта, уехать в другие регионы помогли уже пяти семьям. Всего на сегодняшний день удалось переселить в безопасные места 155 семей. На эти нужды неравнодушные россияне прислали в общей сложности более 9,5 млн рублей.