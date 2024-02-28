Сбор помощи для переселения белгородцев по проекту Собчак затормозился

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Темпы сбора помощи для расселения белгородцев значительно снизились. Об этом в своём Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак. Она рассказала, что ежедневно ведётся диалог с семьями, которые хотят переехать в безопасные регионы. Также журналистка напомнила, что обстрелы Белгородской области продолжаются — есть погибшие и раненые.
«Некоторые обратились ещё в январе, другие — только на днях. Но все они мечтают о переезде в безопасный регион. Эти люди готовы строить жизнь на новом месте: работать, обживаться, решать бытовые вопросы. Но для этого им нужна финансовая помощь», — написала Собчак.
Пока с помощью этого проекта расселить удалось 145 семей, в том числе 97 — на средства, которые переводили неравнодушные россияне. Благодаря сбору за последнюю неделю переселили ещё четыре семьи.
Семья с двумя детьми переедет в Краснодарский край. Мать-одиночка отправится в Воронеж. В Москву переедет семья, имеющая ребёнка со сложным заболеванием. В Подмосковье решила обосноваться семья из Шебекино, которая потеряла жильё ещё летом, а потом переехала в Белгород.
Кроме того, благотворители напрямую помогли с переездом многодетной матери и семье с двумя детьми и бабушкой.
По состоянию на середину января по проекту Собчак по переселению белгородцев собрали 3 млн рублей. На тот момент 60 семей переехали из Белгорода.