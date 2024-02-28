Сбор помощи для переселения белгородцев по проекту Собчак затормозился

«Некоторые обратились ещё в январе, другие — только на днях. Но все они мечтают о переезде в безопасный регион. Эти люди готовы строить жизнь на новом месте: работать, обживаться, решать бытовые вопросы. Но для этого им нужна финансовая помощь», — написала Собчак.