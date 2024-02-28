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Published Сегодня, 07:12

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Переезд

Сбор помощи для переселения белгородцев по проекту Собчак затормозился

28 февраля 2024, 07:12
Фото: 1MI
Переезд

По проекту Собчак из Белгородской области в другие регионы переселили 145 семей

За неполные восемь недель расселить удалось 145 семей, в том числе 97 за те деньги, которые россияне перевели для помощи жителям региона. Однако, как сообщила журналистка Ксения Собчак, темпы сбора значительно снизились.

Темпы сбора помощи для расселения белгородцев значительно снизились. Об этом в своём Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак. Она рассказала, что ежедневно ведётся диалог с семьями, которые хотят переехать в безопасные регионы. Также журналистка напомнила, что обстрелы Белгородской области продолжаются — есть погибшие и раненые.

«Некоторые обратились ещё в январе, другие — только на днях. Но все они мечтают о переезде в безопасный регион. Эти люди готовы строить жизнь на новом месте: работать, обживаться, решать бытовые вопросы. Но для этого им нужна финансовая помощь», — написала Собчак.

Пока с помощью этого проекта расселить удалось 145 семей, в том числе 97 — на средства, которые переводили неравнодушные россияне. Благодаря сбору за последнюю неделю переселили ещё четыре семьи.

Семья с двумя детьми переедет в Краснодарский край. Мать-одиночка отправится в Воронеж. В Москву переедет семья, имеющая ребёнка со сложным заболеванием. В Подмосковье решила обосноваться семья из Шебекино, которая потеряла жильё ещё летом, а потом переехала в Белгород.

Кроме того, благотворители напрямую помогли с переездом многодетной матери и семье с двумя детьми и бабушкой.

По состоянию на середину января по проекту Собчак по переселению белгородцев собрали 3 млн рублей. На тот момент 60 семей переехали из Белгорода.

Отчёт по сборам для переселения белгородцевОтчёт по сборам для переселения белгородцев
Отчёт по сборам для переселения белгородцев
Фото: Telegram-канал Ксении Собчак
На переселение белгородцев в другие регионы собрали более 3 млн рублей
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#Общество#Белгородская область#Переселение#Новости Белгорода#Сбор#Белгород#Наталья Корявых#Ксения собчак
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