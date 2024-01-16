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Переезд

На переселение белгородцев в другие регионы собрали более 3 млн рублей

16 января 2024, 07:30
Фото: 1MI
Переезд

60 семей переехали из Белгорода в другие регионы по проекту Собчак

На помощь жителям Белгорода собрано более трёх миллионов рублей. Обработана 541 заявка. Подробности журналистка рассказала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам Ксении Собчак, за всё время была обработана 541 заявка. Расселить удалось 60 семей. Как отметила журналистка, в первую очередь внимание уделяют многодетным семьям и матерям-одиночкам. Также среди получивших помощь много родителей с малышами 2023 года рождения.

В конце текущей недели ещё две семьи (многодетная мать-одиночка, а также бабушка, мать и четырёхлетний ребёнок) переедут в Геленджик, где им предложили бесплатное проживание в гостинице.

Всего на помощь по переселению белгородцев было собрано более трёх миллионов рублей.

Напомним, что помощь с переселением Ксения Собчак предложила в начале января. Журналистка пообещала помочь с арендой жилья на три месяца в «не приграничных регионах».

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#Общество#Белгородская область#Переселение#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Ксения собчак
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