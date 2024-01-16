На переселение белгородцев в другие регионы собрали более 3 млн рублей

По словам Ксении Собчак, за всё время была обработана 541 заявка. Расселить удалось 60 семей. Как отметила журналистка, в первую очередь внимание уделяют многодетным семьям и матерям-одиночкам. Также среди получивших помощь много родителей с малышами 2023 года рождения.