На переселение белгородцев в другие регионы собрали более 3 млн рублей

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
По словам Ксении Собчак, за всё время была обработана 541 заявка. Расселить удалось 60 семей. Как отметила журналистка, в первую очередь внимание уделяют многодетным семьям и матерям-одиночкам. Также среди получивших помощь много родителей с малышами 2023 года рождения.
В конце текущей недели ещё две семьи (многодетная мать-одиночка, а также бабушка, мать и четырёхлетний ребёнок) переедут в Геленджик, где им предложили бесплатное проживание в гостинице.
Всего на помощь по переселению белгородцев было собрано более трёх миллионов рублей.
Напомним, что помощь с переселением Ксения Собчак предложила в начале января. Журналистка пообещала помочь с арендой жилья на три месяца в «не приграничных регионах».