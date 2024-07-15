«Не могут даже погулять»: очередная звезда оказала белгородцам материальную помощь

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Детей с тяжёлыми формами аутизма и их родителей из Белгородской области материально поддержала очередная звезда: актриса Юлия Пересильд перевела деньги благотворительному фонду «Каждый особенный».
Из-за ежедневных обстрелов в регионе фонд приостановил все проекты, а семьи с детьми с аутизмом, которые в силу разных обстоятельств не могут уехать из своих родных домов, оказались в длительной и губительной изоляции. В нынешней тяжёлой обстановке они лишены возможности даже гулять.
Юлия Пересильд
Выделенные Пересильд средства пойдут на вызов специалистов к семьям на дом, чтобы те смогли оказать необходимую детям терапию и помочь их родителям.
Юлия Пересильд — не первая звезда, которая материально помогла жителям приграничного региона, регулярно попадающего под обстрел ВСУ. Ранее средства переводили телеведущая Наталья Давыдова, певец Xolidayboy, журналистка Ксения Собчак и другие.