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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:47

Актриса Юлия Пересильд поддержала белгородский фонд «Каждый особенный»

«Не могут даже погулять»: очередная звезда оказала белгородцам материальную помощь

15 июля 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney

Актриса Юлия Пересильд поддержала белгородский фонд «Каждый особенный»

Детям с аутизмом и их родителям из Белгородской области финансово помогла актриса Юлия Пересильд. Звезда отметила, что юные белгородцы оказались в тяжёлой ситуации, когда из-за обстрелов не могут даже погулять. Подробности актриса сообщила в своём Telegram-канале.

Детей с тяжёлыми формами аутизма и их родителей из Белгородской области материально поддержала очередная звезда: актриса Юлия Пересильд перевела деньги благотворительному фонду «Каждый особенный».

Из-за ежедневных обстрелов в регионе фонд приостановил все проекты, а семьи с детьми с аутизмом, которые в силу разных обстоятельств не могут уехать из своих родных домов, оказались в длительной и губительной изоляции. В нынешней тяжёлой обстановке они лишены возможности даже гулять.
Юлия Пересильд

Выделенные Пересильд средства пойдут на вызов специалистов к семьям на дом, чтобы те смогли оказать необходимую детям терапию и помочь их родителям.

Юлия Пересильд — не первая звезда, которая материально помогла жителям приграничного региона, регулярно попадающего под обстрел ВСУ. Ранее средства переводили телеведущая Наталья Давыдова, певец Xolidayboy, журналистка Ксения Собчак и другие.

Кому деньги, кому — квартира: звёзды заявили о желании помочь белгородцам
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