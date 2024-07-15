«Не могут даже погулять»: очередная звезда оказала белгородцам материальную помощь

Актриса Юлия Пересильд поддержала белгородский фонд «Каждый особенный»

Детям с аутизмом и их родителям из Белгородской области финансово помогла актриса Юлия Пересильд. Звезда отметила, что юные белгородцы оказались в тяжёлой ситуации, когда из-за обстрелов не могут даже погулять. Подробности актриса сообщила в своём Telegram-канале.