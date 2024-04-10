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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:02

Концерт

Ещё одна звезда перевела в поддержку белгородцев более 1 млн рублей

10 апреля 2024, 07:01
Фото: 1MI
Концерт

Xolidayboy устроил благотворительный концерт в поддержку белгородцев

Известный певец решил помочь пострадавшим при обстрелах белгородцам. Финансовую помощь оказал Xolidayboy. Подробности он сообщил в своём Telegram-канале.

Певец Xolidayboy провёл благотворительный концерт в поддержку белгородцев. Все вырученные с выступления деньги — 1,036 млн рублей — он отправил в фонд «Святое Белогорье против детского рака». Именно эта организация сейчас занимается оказанием помощи пострадавшим при обстрелах белгородцам.

Подобные сборы певец пообещал устраивать чаще.

Решение о проведении данного мероприятия было весьма спонтанным, и площадка была небольшой, поэтому в будущем мы продолжим организовывать подобные мероприятия на более крупных площадках.
Xolidayboy

Отметим, что Xolidayboy не единственная звезда, которая решила помочь жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах: кто-то поддержал белгородцев финансово, кто-то — помог переселиться в более безопасные регионы.

Кому деньги, кому — квартира: звёзды заявили о желании помочь белгородцам
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#Благотворительный концерт#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Певец#Белгород#Пожертвование#Александра Склярова#Xolidayboy
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