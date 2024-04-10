Ещё одна звезда перевела в поддержку белгородцев более 1 млн рублей

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Певец Xolidayboy провёл благотворительный концерт в поддержку белгородцев. Все вырученные с выступления деньги — 1,036 млн рублей — он отправил в фонд «Святое Белогорье против детского рака». Именно эта организация сейчас занимается оказанием помощи пострадавшим при обстрелах белгородцам.
Подобные сборы певец пообещал устраивать чаще.
Решение о проведении данного мероприятия было весьма спонтанным, и площадка была небольшой, поэтому в будущем мы продолжим организовывать подобные мероприятия на более крупных площадках.
Xolidayboy
Отметим, что Xolidayboy не единственная звезда, которая решила помочь жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах: кто-то поддержал белгородцев финансово, кто-то — помог переселиться в более безопасные регионы.