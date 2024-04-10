Ещё одна звезда перевела в поддержку белгородцев более 1 млн рублей

Певец Xolidayboy провёл благотворительный концерт в поддержку белгородцев. Все вырученные с выступления деньги — 1,036 млн рублей — он отправил в фонд «Святое Белогорье против детского рака». Именно эта организация сейчас занимается оказанием помощи пострадавшим при обстрелах белгородцам.