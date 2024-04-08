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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Шоу «Голос»

Первый канал поможет белгородцам с помощью шоу «Голос»

8 апреля 2024, 12:11
Фото: vk.com/voice1tv
Шоу «Голос»

Деньги с голосования в «Голосе» на Первом канале передадут на помощь Белгороду

Голосование пройдет 12 апреля. Полученные средства будут направлены на оказание помощи жителям Белгородской области и других приграничных областей, пострадавшим от обстрелов, сообщает ТАСС.

Первый канал перечислит доход от голосования в шоу «Голос» 12 апреля Российскому Красному Кресту. Деньги должны направить на оказание помощи жителям Белгородской области и других приграничных регионов, пострадавшим от обстрелов.

Средства предназначены для предоставления гуманитарной и адресной помощи, а также для психосоциальной поддержки.

Напомним, что «Голос» является российской версией адаптацией вокального шоу талантов The Voice, его показывают на Первом канале с октября 2012 года.

Недавно сообщалось, что певец Егор Крид перечислил 5 млн рублей в фонд «Святое Белогорье против детского рака».

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#Общество#Белгородская область#Голосование#Красный крест#Новости Белгорода#Первый канал#Голос#Белгород#Маргарита Водолажская
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