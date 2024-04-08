Первый канал поможет белгородцам с помощью шоу «Голос»

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Первый канал перечислит доход от голосования в шоу «Голос» 12 апреля Российскому Красному Кресту. Деньги должны направить на оказание помощи жителям Белгородской области и других приграничных регионов, пострадавшим от обстрелов.
Средства предназначены для предоставления гуманитарной и адресной помощи, а также для психосоциальной поддержки.
Напомним, что «Голос» является российской версией адаптацией вокального шоу талантов The Voice, его показывают на Первом канале с октября 2012 года.
Недавно сообщалось, что певец Егор Крид перечислил 5 млн рублей в фонд «Святое Белогорье против детского рака».