Известный ресторатор запустил проект помощи белгородскому общепиту

В России запустили проект для помощи белгородским кафе и ресторанам

Желающие принять участие в проекте могут сделать пожертвование для белгородских заведений. Деньги направят на аренду и зарплату сотрудников, а также продуктовые наборы для врачей и спасателей. Подробности о проекте рассказал предприниматель Александр Сысоев.