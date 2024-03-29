Известный ресторатор запустил проект помощи белгородскому общепиту

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Бизнесмен Александр Сысоев запустил благотворительный проект «Белгород. Ест» для помощи белгородским кафе и ресторанам. На сайте проекта все желающие могут оформить пожертвования заведениям Белгорода.
Часть денег направят на аренду, зарплату персонала и себестоимость продуктов. На оставшиеся деньги соберут продуктовые наборы для врачей и сотрудников МЧС.
В проекте в настоящий момент принимают участие около 15 белгородских заведений.
Как пишут «Московские новости» со ссылкой на Сысоева, в тестовый день работы проекта удалось собраться порядка 700 тыс. рублей.