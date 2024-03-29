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В России запустили проект для помощи белгородским кафе и ресторанам

Известный ресторатор запустил проект помощи белгородскому общепиту

29 марта 2024, 12:00
Фото: 1MI

В России запустили проект для помощи белгородским кафе и ресторанам

Желающие принять участие в проекте могут сделать пожертвование для белгородских заведений. Деньги направят на аренду и зарплату сотрудников, а также продуктовые наборы для врачей и спасателей. Подробности о проекте рассказал предприниматель Александр Сысоев.

Бизнесмен Александр Сысоев запустил благотворительный проект «Белгород. Ест» для помощи белгородским кафе и ресторанам. На сайте проекта все желающие могут оформить пожертвования заведениям Белгорода.

Часть денег направят на аренду, зарплату персонала и себестоимость продуктов. На оставшиеся деньги соберут продуктовые наборы для врачей и сотрудников МЧС.

В проекте в настоящий момент принимают участие около 15 белгородских заведений.

Как пишут «Московские новости» со ссылкой на Сысоева, в тестовый день работы проекта удалось собраться порядка 700 тыс. рублей.

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#Общество#Благотворительность#Общепит#Новости Белгорода#Ресторан#Кафе#Белгород#Алина Харина
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