Ещё одна медийная персона помогла белгородцам. Кто и чем именно?

По информации фонда, с 25 марта по 7 апреля помощь получили 1,7 тыс. человек. Семь семей переселили в другие регионы, ещё двум, оказавшимся в сложной ситуации, оплатили жильё. Оплачены расходы на лечение для 11 семей.