Ещё одна медийная персона помогла белгородцам. Кто и чем именно?

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:00
Ещё одна знаменитость решила помочь белгородцам. Речь о Наталье Давыдовой — блогере и телеведущей. Она перевела в фонд «Святое Белогорье против детского рака» сумму, равную месячному обороту частных пожертвований фонда.
Деньги пойдут на помощь жителям Грайворонского горокруга и Белгородского района, пострадавшим от обстрелов.
По информации фонда, с 25 марта по 7 апреля помощь получили 1,7 тыс. человек. Семь семей переселили в другие регионы, ещё двум, оказавшимся в сложной ситуации, оплатили жильё. Оплачены расходы на лечение для 11 семей.