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В «Святом Белогорье против детского рака» сообщили о новой помощи от звезды

Ещё одна медийная персона помогла белгородцам. Кто и чем именно?

11 апреля 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney

В «Святом Белогорье против детского рака» сообщили о новой помощи от звезды

Известная блогер и телеведущая Наталья Давыдова перечислила сумму, которая равна месячному обороту частных пожертвований фонда. С 25 марта по 7 апреля удалось помочь 1738 людям, сообщает фонд «‎Святое Белогорье против детского рака».

Ещё одна знаменитость решила помочь белгородцам. Речь о Наталье Давыдовой — блогере и телеведущей. Она перевела в фонд «Святое Белогорье против детского рака» сумму, равную месячному обороту частных пожертвований фонда.

Деньги пойдут на помощь жителям Грайворонского горокруга и Белгородского района, пострадавшим от обстрелов.

По информации фонда, с 25 марта по 7 апреля помощь получили 1,7 тыс. человек. Семь семей переселили в другие регионы, ещё двум, оказавшимся в сложной ситуации, оплатили жильё. Оплачены расходы на лечение для 11 семей.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Святое Белогорье против детского рака#Белгород#Пожертвование#Наталья Давыдова#Маргарита Водолажская
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