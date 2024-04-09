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Елизавета Арзамасова

Звезда сериала «Папины дочки» призвала помочь белгородцам с РАС

9 апреля 2024, 09:43
Фото: страница Елизаветы Арзамасовой в VK
Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова попросила помочь белгородцам

Актриса на своих страницах в соцсетях рассказала о фонде «Каждый особенный». Сейчас организация занимается поиском жилья для подопечных и их семей. Арзамасова призвала подписчиков помочь детям и взрослым с РАС.

Актриса Елизавета Арзамасова призывает помочь белгородским семьям, в которых есть дети с аутизмом.

«Фонд „Каждый Особенный“, который десять лет оказывает им системную помощь, столкнулся со сложностями. Из-за ежедневных обстрелов Белгорода и области фонд запустил проект по оказанию помощи подопечным, чтобы предоставить семьям временное жильё в других регионах, финансовую помощь и другие ресурсы, которые помогут обеспечить безопасность и комфорт детям и взрослым с РАС и их близким», — написала актриса.

По словам знаменитости, фонд был вынужден приостановить часть проектов и обеспечить дистанционное сопровождение детей и взрослых с РАС и их семей, адаптировать проекты и найти возможность реализовать их в других регионах. Помимо этого, фонд адресно помогает финансово семьям, которые приняли решение временно покинуть своё жильё.

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#Общество#Белгородская область#Фонд#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Актриса#Каждый особенный#РАС#Папины дочки#Елизавета Арзамасова
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