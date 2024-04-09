Звезда сериала «Папины дочки» призвала помочь белгородцам с РАС

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Актриса Елизавета Арзамасова призывает помочь белгородским семьям, в которых есть дети с аутизмом.
«Фонд „Каждый Особенный“, который десять лет оказывает им системную помощь, столкнулся со сложностями. Из-за ежедневных обстрелов Белгорода и области фонд запустил проект по оказанию помощи подопечным, чтобы предоставить семьям временное жильё в других регионах, финансовую помощь и другие ресурсы, которые помогут обеспечить безопасность и комфорт детям и взрослым с РАС и их близким», — написала актриса.
По словам знаменитости, фонд был вынужден приостановить часть проектов и обеспечить дистанционное сопровождение детей и взрослых с РАС и их семей, адаптировать проекты и найти возможность реализовать их в других регионах. Помимо этого, фонд адресно помогает финансово семьям, которые приняли решение временно покинуть своё жильё.