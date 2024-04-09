Звезда сериала «Папины дочки» призвала помочь белгородцам с РАС

«Фонд „Каждый Особенный“, который десять лет оказывает им системную помощь, столкнулся со сложностями. Из-за ежедневных обстрелов Белгорода и области фонд запустил проект по оказанию помощи подопечным, чтобы предоставить семьям временное жильё в других регионах, финансовую помощь и другие ресурсы, которые помогут обеспечить безопасность и комфорт детям и взрослым с РАС и их близким», — написала актриса.