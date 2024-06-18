«Люди привыкли к новостям об обстрелах»: сбор Собчак для белгородцев замедлился

За время работы проекта удалось расселить 356 семей из Белгородской области. Из общего количества 227 семей смогли получить помощь благодаря сбору средств. За последнюю неделю помощь была оказана ещё восьми семьям. Среди них — многодетные родители, мама-одиночка, несколько семей с маленькими детьми, а также большая семья из четырёх поколений. Помощь получили родные одного из пострадавших при обстреле приграничного района. Сам раненый сейчас находится на лечении в Москве.