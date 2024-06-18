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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

По проекту Собчак удалось расселить 356 белгородских семей

«Люди привыкли к новостям об обстрелах»: сбор Собчак для белгородцев замедлился

18 июня 2024, 07:06
Фото: 1MI

По проекту Собчак удалось расселить 356 белгородских семей

После начала массированных обстрелов Белгорода Ксения Собчак организовала сбор средств для помощи пострадавшим жителям региона. С января 2024 года удалось расселить 356 семей. Журналистка рассказала, как продвигается сбор и с какими трудностями сталкивается сейчас.

В своём Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка Ксения Собчак поделилась результатами сбора средств для помощи белгородцам, пострадавшим от обстрелов.

За время работы проекта удалось расселить 356 семей из Белгородской области. Из общего количества 227 семей смогли получить помощь благодаря сбору средств. За последнюю неделю помощь была оказана ещё восьми семьям. Среди них — многодетные родители, мама-одиночка, несколько семей с маленькими детьми, а также большая семья из четырёх поколений. Помощь получили родные одного из пострадавших при обстреле приграничного района. Сам раненый сейчас находится на лечении в Москве.

Ксения Собчак отметила, что сбор средств идёт медленно и неравномерно.

Люди привыкают к новостям про регулярные обстрелы приграничья. Но белгородцам там страшно каждый день, они опасаются за свои жизни и родных, к этому нельзя привыкнуть.
Ксения Собчак

Ранее Ксения Собчак уже писала о трудностях, с которыми столкнулась её команда при расселении белгородцев. С января 2024 года удалось расселить 278 семей, но из-за выросших цен на аренду жилья процесс замедлился.

Собчак сообщила о трудностях, которые возникли при расселении белгородцев
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