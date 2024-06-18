«Люди привыкли к новостям об обстрелах»: сбор Собчак для белгородцев замедлился

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В своём Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка Ксения Собчак поделилась результатами сбора средств для помощи белгородцам, пострадавшим от обстрелов.
За время работы проекта удалось расселить 356 семей из Белгородской области. Из общего количества 227 семей смогли получить помощь благодаря сбору средств. За последнюю неделю помощь была оказана ещё восьми семьям. Среди них — многодетные родители, мама-одиночка, несколько семей с маленькими детьми, а также большая семья из четырёх поколений. Помощь получили родные одного из пострадавших при обстреле приграничного района. Сам раненый сейчас находится на лечении в Москве.
Ксения Собчак отметила, что сбор средств идёт медленно и неравномерно.
Люди привыкают к новостям про регулярные обстрелы приграничья. Но белгородцам там страшно каждый день, они опасаются за свои жизни и родных, к этому нельзя привыкнуть.
Ксения Собчак
Ранее Ксения Собчак уже писала о трудностях, с которыми столкнулась её команда при расселении белгородцев. С января 2024 года удалось расселить 278 семей, но из-за выросших цен на аренду жилья процесс замедлился.