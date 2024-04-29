Собчак сообщила о трудностях, которые возникли при расселении белгородцев

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
С января 2024 года по проекту журналистки Ксении Собчак удалось расселить 278 белгородских семей. Людей отправили в безопасные регионы. Помогают в этом спонсоры, звёзды и рядовые граждане — с помощью сбора.
Вместе с тем иногда возникают трудности. Так, в соседней Воронежской области, а также в Краснодарском крае заметно выросли цены на аренду жилья, пишет журналистка в своём Telegram-канале «Кровавая барыня». Кроме того, здесь наблюдаются сложности с трудоустройством.
В связи с этим белгородцев призвали рассматривать для переезда и другие регионы. По словам Собчак, предложения по адекватным ценам есть в Тверской, Тульской и Калужской областях.
Пока одни белгородцы перебираются своими силами и с помощью неравнодушных соотечественников в регионы, другие остаются в ПВР. Как оказалось, некоторым жителям приграничья приходится находиться там из-за поведения родственников.