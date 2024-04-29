Собчак сообщила о трудностях, которые возникли при расселении белгородцев

Вместе с тем иногда возникают трудности. Так, в соседней Воронежской области, а также в Краснодарском крае заметно выросли цены на аренду жилья, пишет журналистка в своём Telegram-канале «Кровавая барыня». Кроме того, здесь наблюдаются сложности с трудоустройством.