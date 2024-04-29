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Переезд

Собчак сообщила о трудностях, которые возникли при расселении белгородцев

29 апреля 2024, 13:28
Фото: 1MI
Переезд

278 белгородских семей переселили по проекту Собчак

Столько семей удалось расселить с начала января. По словам журналистки, в некоторых регионах повысили стоимость аренды жилья. В связи с этим белгородцев просят рассмотреть другие варианты для переселения.

С января 2024 года по проекту журналистки Ксении Собчак удалось расселить 278 белгородских семей. Людей отправили в безопасные регионы. Помогают в этом спонсоры, звёзды и рядовые граждане — с помощью сбора.

Вместе с тем иногда возникают трудности. Так, в соседней Воронежской области, а также в Краснодарском крае заметно выросли цены на аренду жилья, пишет журналистка в своём Telegram-канале «Кровавая барыня». Кроме того, здесь наблюдаются сложности с трудоустройством.

В связи с этим белгородцев призвали рассматривать для переезда и другие регионы. По словам Собчак, предложения по адекватным ценам есть в Тверской, Тульской и Калужской областях.

Пока одни белгородцы перебираются своими силами и с помощью неравнодушных соотечественников в регионы, другие остаются в ПВР. Как оказалось, некоторым жителям приграничья приходится находиться там из-за поведения родственников.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Переезд#Расселение#Белгород#Ксения собчак
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