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Больница

Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего при атаке ВСУ в Шебекино

18 июля 2024, 06:33
Фото: 1MI
Больница

71 белгородец, пострадавший от обстрелов, находится в больницах региона и Москвы

17 июля Белгородская область вновь была под ударом ВСУ. В результате атаки погибли два мирных жителя, ещё пять человек получили ранения. Многие из тех, кто пострадал в результате обстрелов со стороны ВСУ, до сих пор находятся на лечении в больницах Белгородской области и Москвы, в их числе дети.
Сюжет
Дети

В больницах Белгородской области и Москвы остаётся 71 человек, пострадавший от обстрелов ВСУ. Восемь из них — дети. Шесть пациентов находятся в Москве, а 65 — в лечебных учреждениях Белгородской области.

Особенно тяжёлым остаётся состояние мальчика, пострадавшего в Шебекино. Он всё ещё находится в реанимации, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Вчера, 17 июля, в результате очередных атак ВСУ в Белгородской области погибли два мирных жителя. Ещё пять человек получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Стали известны имена погибших от атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородском районе. Ими оказались молодая семейная пара, работавшие в компании «Арго-Белогорье». У супругов осталось двое несовершеннолетних детей.

У молодых супругов остались двое детей: что известно о погибших под Белгородом
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