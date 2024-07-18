Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего при атаке ВСУ в Шебекино

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В больницах Белгородской области и Москвы остаётся 71 человек, пострадавший от обстрелов ВСУ. Восемь из них — дети. Шесть пациентов находятся в Москве, а 65 — в лечебных учреждениях Белгородской области.
Особенно тяжёлым остаётся состояние мальчика, пострадавшего в Шебекино. Он всё ещё находится в реанимации, врачи продолжают бороться за его жизнь.
Вчера, 17 июля, в результате очередных атак ВСУ в Белгородской области погибли два мирных жителя. Ещё пять человек получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Стали известны имена погибших от атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородском районе. Ими оказались молодая семейная пара, работавшие в компании «Арго-Белогорье». У супругов осталось двое несовершеннолетних детей.