Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего при атаке ВСУ в Шебекино

71 белгородец, пострадавший от обстрелов, находится в больницах региона и Москвы

17 июля Белгородская область вновь была под ударом ВСУ. В результате атаки погибли два мирных жителя, ещё пять человек получили ранения. Многие из тех, кто пострадал в результате обстрелов со стороны ВСУ, до сих пор находятся на лечении в больницах Белгородской области и Москвы, в их числе дети.