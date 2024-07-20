За сутки под обстрелы ВСУ попали более 25 населённых пунктов Белгородской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По селам Петровка, Черемошное, Щетиновка в Белгородском районе ВСУ ударили 14 боеприпасами при двух обстрелах, а также выпустили два БПЛА. Без последствий.
В Борисовском районе под два обстрела с использованием шести артиллеристских снарядов попали Цаповка, Казачье-Рудченское и Климовое. Кроме того, при атаке использовались также два дрона. Одно нежилое ИЖС полностью сгорело. В другом частном доме фасад и окна посекло осколками.
В Валуйском горокруге четыре беспилотника атаковали сёла Новотреповка и Казинка. Повреждены два частных дома.
В Волоконовском районе по хутору Плотвянка ВСУ ударили с помощью четырёх боеприпасов и одного беспилотника. Последствий нет.
В Грайворонском горокруге по сёлам Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Рождественка ВСУ выпустили семь дронов и четыре боеприпаса. Повреждены два частных дома, автомобиль и гараж.
В Краснояружском районе ВСУ атаковали посёлок Задорожный, сёла Вязовое, Демидовка, Староселье. Населённые пункты атаковали два беспилотника. Кроме того, за сутки произошло четыре обстрела. Всего — 14 боеприпасов. Повреждены два дома, соцобъект и линия электропередачи.
На территории Ровеньского района сработала наша система ПВО по воздушным целям противника. Поврежден один автомобиль.
В Шебекинском городском округе шести обстрелам с помощью 20 боеприпасов и шести дронов ВСУ подвергли Шебекино, Муром, Новую Таволжанку, Середу, Терезовку, Марьино, Мухин и Панков. В горокруге повреждения получили 27 частных домов, 25 квартир в шести МКД, 13 автомобилей, два коммерческих объекта и линии электропередачи.
Ранены шесть мирных жителей. Пятеро получили ранения при обстреле Шебекино, один — села Терезовка. Трое из Шебекино доставлены в горбольницу №2 Белгорода, из них — двое в реанимаций после операций. Они в стабильно тяжёлом состоянии. Ещё один мирный житель получил при обстрелах поверхностные осколочные ранения. Он в средней степени тяжести. Врачи проведут операцию, чтобы извлечь из его тела осколки. Двум раненым в Шебекино после оказания медпомощи предоставили амбулаторное лечение.
В Терезовке ранило женщину. У неё баротравма баротравмой. Лечение она продолжит амбулаторно.
Утром, по предварительной информации, насчитывалось шесть пострадавших МКД и 22 частных домовладения, А также 12 автомобилей.