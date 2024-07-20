bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Разрушения

За сутки под обстрелы ВСУ попали более 25 населённых пунктов Белгородской области

20 июля 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
Разрушения
В районах Белгородской области ВСУ совершили несколько обстрелов, выпустив боеприпасы и дроны по населённым пунктам. Повреждены жилые дома, автомобили, гаражи и линии электропередачи. Ранены шесть человек.

По селам Петровка, Черемошное, Щетиновка в Белгородском районе ВСУ ударили 14 боеприпасами при двух обстрелах, а также выпустили два БПЛА. Без последствий.

В Борисовском районе под два обстрела с использованием шести артиллеристских снарядов попали Цаповка, Казачье-Рудченское и Климовое. Кроме того, при атаке использовались также два дрона. Одно нежилое ИЖС полностью сгорело. В другом частном доме фасад и окна посекло осколками.

В Валуйском горокруге четыре беспилотника атаковали сёла Новотреповка и Казинка. Повреждены два частных дома.

В Волоконовском районе по хутору Плотвянка ВСУ ударили с помощью четырёх боеприпасов и одного беспилотника. Последствий нет.

В Грайворонском горокруге по сёлам Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Рождественка ВСУ выпустили семь дронов и четыре боеприпаса. Повреждены два частных дома, автомобиль и гараж.

В Краснояружском районе ВСУ атаковали посёлок Задорожный, сёла Вязовое, Демидовка, Староселье. Населённые пункты атаковали два беспилотника. Кроме того, за сутки произошло четыре обстрела. Всего — 14 боеприпасов. Повреждены два дома, соцобъект и линия электропередачи.

На территории Ровеньского района сработала наша система ПВО по воздушным целям противника. Поврежден один автомобиль.

В Шебекинском городском округе шести обстрелам с помощью 20 боеприпасов и шести дронов ВСУ подвергли Шебекино, Муром, Новую Таволжанку, Середу, Терезовку, Марьино, Мухин и Панков. В горокруге повреждения получили 27 частных домов, 25 квартир в шести МКД, 13 автомобилей, два коммерческих объекта и линии электропередачи.

Ранены шесть мирных жителей. Пятеро получили ранения при обстреле Шебекино, один — села Терезовка. Трое из Шебекино доставлены в горбольницу №2 Белгорода, из них — двое в реанимаций после операций. Они в стабильно тяжёлом состоянии. Ещё один мирный житель получил при обстрелах поверхностные осколочные ранения. Он в средней степени тяжести. Врачи проведут операцию, чтобы извлечь из его тела осколки. Двум раненым в Шебекино после оказания медпомощи предоставили амбулаторное лечение.

В Терезовке ранило женщину. У неё баротравма баротравмой. Лечение она продолжит амбулаторно.

Утром, по предварительной информации, насчитывалось шесть пострадавших МКД и 22 частных домовладения, А также 12 автомобилей.

Шесть белгородцев получили ранения при атаках ВСУ за прошедшие сутки
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина потеряла кисть руки во время обстрела ШебекиноАвтовокзал в Шебекино приостановил работу из-за частых обстреловСледком найдёт виновных в обстреле приграничья, где пострадала девочка-подросток
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#Приграничье#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА#Дроны
Подпишитесь
Семеро мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекино
Сегодня, 12:37
Концерт «против ракетной опасности» в Белгороде не помог: да и был ли он таковым?
Сегодня, 09:00
Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
Вчера, 13:07
Установят ли в Белгороде питьевые фонтанчики при благоустройстве города?
Сегодня, 11:00
«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте
Вчера, 12:06
Полиция ищет всех, кто видел мёртвых собак в пакетах в Белгороде
Вчера, 19:13