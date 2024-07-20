За сутки под обстрелы ВСУ попали более 25 населённых пунктов Белгородской области

Ранены шесть мирных жителей. Пятеро получили ранения при обстреле Шебекино, один — села Терезовка. Трое из Шебекино доставлены в горбольницу №2 Белгорода, из них — двое в реанимаций после операций. Они в стабильно тяжёлом состоянии. Ещё один мирный житель получил при обстрелах поверхностные осколочные ранения. Он в средней степени тяжести. Врачи проведут операцию, чтобы извлечь из его тела осколки. Двум раненым в Шебекино после оказания медпомощи предоставили амбулаторное лечение.