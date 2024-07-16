Когда ошибка выбора может стоить жизни: как и у кого нужно покупать бронезащиту

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Среди них – АО «НПО Спецматериалов», торговым представительством которого является компания «Пересвет». Подробнее – в материале Бел.Ру.
Опыт и наука
Основатели АО «НПО Спецматериалов» стоят у истоков производства индивидуальной бронезащиты в нашей стране. Первые принципы модульного бронежилета были сформулированы еще на основании опыта советско-финской войны в сороковых годах прошлого века. Уже тогда стало понятно, что большая масса, присущая ранней броне, лишает бойца подвижности, что ухудшает его боевые качества и выживаемость в бою. Тогда и был сформулирован принцип модульности – защищать в первую очередь жизненно важные органы человека. Такой подход позволил заметно снизить массу бронежилета и повысить мобильность бойца.
АО «НПО Спецматериалов» начинает свою историю с 1991 года, когда на базе броневой лаборатории ЦНИИ Материалов Министерства оборонной промышленности СССР было создано новое производственное объединение и тогда же были разработаны и выпущены первые бронежилеты семейства «Модуль». Проверка боем не заставила себя ждать, и в кавказские компании бронежилеты «Модуль-Монолит» спасли немало жизней российских солдат.
Уже тогда, в 90-х, научно-производственное объединение было одним из ведущих предприятий оборонной промышленности. Сегодня НПО «Спецматериалов» разрабатывает и производит средства индивидуальной бронезащиты для Министерства обороны, МВД, Росгвардии и других силовых структур. Полный цикл проектирования и производства бронезащиты, защитных конструкций и сооружений позволяет выполнять самые сложные заказы, в том числе для атомной промышленности. Востребованность продукции предприятия обеспечивает лидерство объединения в области создания средств безопасности и борьбы с терроризмом.
Многие разработки НПО Спецматериалов показали более высокую эффективность в сравнении с зарубежными устройствами аналогичного назначения. Сейчас АО «НПО Спецматериалов крупнейший в России разработчик и поставщик средств индивидуальной бронезащиты поставляющее продукцию не только на российский рынок, но более чем в 80 стран мира.
Российское производство под строгим контролем
Вся продукция предприятия разрабатывается и производится в России из российских материалов. При разработке новых изделий или модернизации уже существующих помогает высочайшая квалификация инженеров предприятия, тщательно анализирующих опыт различных военных компаний: от операций на Кавказе до Сирии и востока Украины. Строжайший контроль качества исходных материалов и технологических процессов с помощью компьютерных систем подтверждается обязательной сертификацией и очень жесткой военной приемкой.
На предприятии имеется сертифицированный тир, где производятся отстрелы брони из каждой партии, и только в случае отсутствия пробитий бронепластины передаются на сборку бронежилетов.
Торговая марка «Пересвет»
Работа по созданию и модернизации бронезащиты требует постоянного исследования ее качеств на поле боя и внесения улучшений в ее конструкцию. Для этого нужно организовать сбор информации в боевой обстановке. Кроме того, в условиях специальной военной операции очень важно максимально быстро доставить бронежилеты бойцам на линию соприкосновения, а также обеспечить комфортные финансовые условия их приобретения. Не секрет, что данные возможности многих покупателей ограничены и бюджетом, и собственным кошельком. Решение этих и многих других вопросов берут на себя сотрудники компании «Пересвет» в то время как головная компания занята выполнением государственных заказов.
СВО — не место для экспериментов
Выбирай проверенное — так можно охарактеризовать подход сотрудников «Пересвет» к поставкам индивидуальной бронезащиты. В самом деле, разве можно доверить защиту собственных жизни и здоровья изделиям сомнительного происхождения, пусть и прикрытым разнообразными сертификатами. Экспериментировать на жизнях своих близких и своей собственной недопустимо. Только надежная, проверенная в реальных условиях бронезащита, даст вам шанс в критической ситуации.
Сегодня «Пересвет» поставляет бронежилеты на новые территории и в регионы, подвергающиеся постоянным обстрелам. Особое место в географии поставок занимают Белгород и Белгородская область. Уже почти два года из Санкт-Петербурга идут машина за машиной под маркой «Пересвет» с бронежилетами для Белгородцев. Корочанский, Грайворонский, Шебекинский, Ровеньский, Красненский, Староосколький и другие районы Белгородчины, предприятия агропромышленного комплекса, а также сам Белгород, включая его администрацию, получили проверенную индивидуальную бронезащиту отечественного производства благодаря сотрудникам компании. Немало жизней спасено с помощью изделий АО «НПО Спецматериалов».
Генеральный директор компании «Пересвет» Сильников Алексей Михайлович говорит: «Главное для нас, это жизнь и здоровье военнослужащих и гражданского населения. Мы работаем для того, чтобы создать и доставить в зону проведения специальной военной операции и районы страдающие от действий неприятеля лучшие отечественные средства индивидуальной бронезащиты, надежные и проверенные. Наша цель — защита граждан нашей страны!»
Компания «Пересвет», www.pr-svet.ru, [email protected], 8 800 550 65 85.