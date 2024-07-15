Белгородцы не смогут посетить 14 сёл и выбрать место, куда отправят их детей

Сегодня, 15 июля, белгородцы обсуждали новые ограничения, которые могут ввести в регионе, и новые правила по отправке детей в лагеря. Также стало известно о задержании дезертира, расстрелявшего в регионе своих сослуживцев. Подробности — в итогах дня.

Белгородцев не пустят в приграничные поселения Юных белгородцев отправят в лагеря по-новому Под Белгородом задержали убившего военных дезертира