Белгородцы не смогут посетить 14 сёл и выбрать место, куда отправят их детей

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Белгородской области могут ограничить въезд в некоторые населённые пункты. Ограничения должны коснуться:
Ограничение доступа сначала согласуют с Министерством обороны РФ, пограничной службой, Росгвардией и МВД и только потом примут официальное решение.
Кроме того, жителям данных населённых пунктов предложили компенсацию за аренду жилья по договору, поскольку проживать в приграничных поселениях опасно, а в ПВР люди уезжать не хотят.
Из-за того, что оперативная обстановка в регионе остаётся тяжёлой, детей продолжат отправлять в детские лагеря. Для этого есть несколько направлений:
При этом родители жалуются на длинные очереди, которые, по словам регионального министра образования Андрея Милёхина, связаны с долгим выбором мест отдыха, а также мест и временем отправки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что главной задачей организации такого «отдыха» является спасение детей, поэтому родителей могут лишить возможности выбора места отправки.
«Поэтому предлагаю формировать отправку детей не исходя из выбора, а исходя из комплектования групп, которые отправляются в лагерь. Решение о времени отправки принимают родители, но тему с выбором места отправки убираем», — объяснил глава региона.
12 июля боец открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области, в результате чего погибли двое его сослуживцев. Мужчину обвинили в дезертирстве и покушении на убийство.
Известно, что Алексею Журавлёву 29 лет, он является уроженцем Чувашии. Служить мужчина пошёл добровольно по контракту в прошлом году. После стрельбы в воинской части мужчина скрылся с оружием.
По информации Telegram-канала Baza, обвиняемого задержали на территории Грайворонского округа, однако официального подтверждения этой информации ещё не было.