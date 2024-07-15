Чем дальше в центр, тем больше наценка: сколько стоят арбузы в Белгороде

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В конце июля — начале августа традиционно начинается сезон арбузов, но купить полосатый плод можно уже сейчас. В распоряжении белгородцев — арбузы из Дагестана, Краснодара, а также ранний урожай Астрахани. Помимо них выращиванием бахчевых занимаются Волгоградская, Ростовская, Оренбургская области, а также Ставропольский край.
Принято считать, что астраханские арбузы самые крупные и вкусные. При этом в ранних плодах может содержаться повышенное количество нитратов. Лучшее время для покупки арбуза — в конце августа и начале сентября.
Но что делать, если попробовать сезонную ягоду хочется уже сейчас? Бел.ру поможет выбрать лучшее место для покупки.
Проще всего купить арбуз в сетевом супермаркете, который находится возле дома, чем выделять время для похода на рынок. Сообщаем заранее, это ещё и дешевле.
В магазинах «Магнит» представлен широкий выбор арбузов: маленькие, большие, без косточек и даже жёлтые. Цены начинаются от 48 руб за 1 кг веса. Арбузы без косточек стоят дороже — 90 руб за 1 кг жёлтого арбуза и 100 руб за кило красного. При этом количество арбузов определённого вида сильно разнится от магазина к магазину.
В «Пятёрочке» арбузы стоят от 50 руб по акции, которая действует на момент написания публикации. Без скидок за 1 кг арбуза придётся отдать 80 ₽. Сорт жёлтых арбузов стоит уже 100 руб за 1 кг.
Гипермаркет «Лента» разделил арбузы на обычные и астраханские. Просто «Арбуз» стоит 50 руб за 1 кг, а «Астраханский» — 60 руб за килограмм. Помимо этого, можно купить два вида жёлтых арбузов, сорт «Чёрный принц» и даже арбуз с оранжевой мякотью.
В «Перекрётске» обыкновенный арбуз стоит ещё дороже — 90 руб за 1 кг. Арбуз «Бейби» без косточек же обойдётся в 130 руб за килограмм.
Чтобы сбавить градус цен на арбузы в сетевых магазинах, расскажем о самом дешёвом варианте из всех, что нам удалось найти. В «Линии» и «Победе» обычные арбузы стоят 40 руб за 1 кг. При этом в «Линии» выбор самих арбузов гораздо больше.
На белгородских рынках выбор арбузов не такой большой. Мы посетили Ярмарку «Южную», рынок «Салют», а также Центральный рынок. Как правило, продавцы предоставляют один вид арбузов в ограниченном количестве. Цены во всех точках рынка фиксированные, за редким исключением.
Наше «путешествие» началось с ярмарки «Южной». Несмотря на скромные размеры рынка, выбор арбузов здесь большой. Как в крытых, так и в открытых точках арбузы стоят 50 руб за 1 кг. Но нам удалось найти ранние астраханские арбузы всего за 45 руб за один килограмм.
На рынке «Салют» с арбузами куда хуже — на момент написания публикации ими торговали всего три точки. Причём в двух из них выбор был совсем небольшой: пара-тройка арбузов из Дагестана и немного из Краснодара. Но на рынке есть «точка-монополист», где полки ломятся от товара. Из-за отсутствия конкуренции цены выше, чем на прошлом месте — 60 руб за 1 кг дагестанских арбузов и 65 руб за кило краснодарских.
Центральный рынок порадовал своим выбором. Арбузы можно купить минимум в шести точках. Правда цены кусаются: по всему рынку действует фиксированная цена в 75 руб за 1 кг.
Если вы всё-таки хотите полакомиться арбузом в самом начале сезона, необходимо знать ряд правил, по которым можно выбрать спелый плод.
Если постучать по хорошему арбузу, вы услышите звонкий звук. Это один из самых проверенных советов. Чтобы лучше понять, какой именно звук вы извлекли, стоит простучать сразу несколько арбузов и сравнить их звучание.
Ещё один верный признак — это цвет. У спелого арбуза тёмно-зелёная кожура. Продавить или поцарапать кожуру у хорошего арбуза будет сложно. При этом на нём должно быть жёлтое пятно. Арбузы с яркими жёлтыми пятнами получили достаточное количество солнца, а, значит, имеют сладкую мякоть.
Спелые арбузы пружинят. Если вы возьмёте его в руки и хлопните по арбузу с одной стороны, то почувствуете отдачу на другую сторону.
А вот на сухой хвостик обращать внимание не стоит. Пока арбуз доедет до Белгородской области, любой хвостик успеет засохнуть. Лучше обратить внимание на «пуговку», из которой этот хвостик выходит. Она тоже должна быть сухой.
Результаты нашего обзора показали, что найти недорогие арбузы можно и на рынке, и в сетевом супермаркете. Хотя сейчас и не разгар сезона, в Белгороде представлены совершенно разные варианты на разный кошелёк. Если вы не доверяете продавцам на рынках, стоит присмотреться к сетевым магазинам. А если считаете, что на рынке всё-таки лучше, смело идите за тёмно-зелёным бахчевым уловом.