Чем дальше в центр, тем больше наценка: сколько стоят арбузы в Белгороде

На белгородских рынках выбор арбузов не такой большой. Мы посетили Ярмарку «Южную», рынок «Салют», а также Центральный рынок. Как правило, продавцы предоставляют один вид арбузов в ограниченном количестве. Цены во всех точках рынка фиксированные, за редким исключением.



Наше «путешествие» началось с ярмарки «Южной». Несмотря на скромные размеры рынка, выбор арбузов здесь большой. Как в крытых, так и в открытых точках арбузы стоят 50 руб за 1 кг. Но нам удалось найти ранние астраханские арбузы всего за 45 руб за один килограмм.



На рынке «Салют» с арбузами куда хуже — на момент написания публикации ими торговали всего три точки. Причём в двух из них выбор был совсем небольшой: пара-тройка арбузов из Дагестана и немного из Краснодара. Но на рынке есть «точка-монополист», где полки ломятся от товара. Из-за отсутствия конкуренции цены выше, чем на прошлом месте — 60 руб за 1 кг дагестанских арбузов и 65 руб за кило краснодарских.



Центральный рынок порадовал своим выбором. Арбузы можно купить минимум в шести точках. Правда цены кусаются: по всему рынку действует фиксированная цена в 75 руб за 1 кг.