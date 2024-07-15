Гладков предложил ограничить въезд в ряд приграничных сёл Белгородской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Ограничить доступ глава региона предложил в следующие населённые пункты:
«Уже не один десяток раз встретились с каждым жителем, проживающим в данных пунктах. Со всеми проговаривали о необходимости их покинуть. Ситуация остаётся крайне напряжённой: ежедневные обстрелы ствольной артиллерией, РСЗО, БПЛА. Большая часть [жителей] покинула дома, но остаются многие».
Ограничение доступа необходимо согласовать с Минобороны, погранслужбой, Росгвардией и МДВ.
Также Гладков предложил жителям этих сёл компенсацию за аренду жилья по договору, так как проживание у границы «невозможно», а в ПВР люди ехать из родных домов не хотят.
«Мы с этим вопросом затянули. А это — необходимость».
Ранее же власти компенсировали стоимость аренды только тем жителям, чьё жилье было разрушено или повреждено.