bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Грайворон, архивное фото

Гладков предложил ограничить въезд в ряд приграничных сёл Белгородской области

15 июля 2024, 06:34
Фото: bel.ru
Грайворон, архивное фото
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что данную меру нужно рассмотреть на заседании оперативного штаба совместно с Росгвардией и Минобороны.

Ограничить доступ глава региона предложил в следующие населённые пункты:

  1. Шебекинский округ — Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский
  2. Грайворонский округ — Безымено, Горьковский
  3. Борисовский район — Богун-Городок
  4. Краснояружский — Поповка, Прилесье, Демидовка
  5. Белгородский — Щетиновка, Валковский, Вергилевка
«Уже не один десяток раз встретились с каждым жителем, проживающим в данных пунктах. Со всеми проговаривали о необходимости их покинуть. Ситуация остаётся крайне напряжённой: ежедневные обстрелы ствольной артиллерией, РСЗО, БПЛА. Большая часть [жителей] покинула дома, но остаются многие».

Ограничение доступа необходимо согласовать с Минобороны, погранслужбой, Росгвардией и МДВ.

Также Гладков предложил жителям этих сёл компенсацию за аренду жилья по договору, так как проживание у границы «невозможно», а в ПВР люди ехать из родных домов не хотят.

«Мы с этим вопросом затянули. А это — необходимость».

Ранее же власти компенсировали стоимость аренды только тем жителям, чьё жилье было разрушено или повреждено.

После прямого попадания снаряда в дом ранения получили трое белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Оперштаб: почему в сводках не уточняют, чем ВСУ атаковали Белгородскую областьДевятимесячный ребёнок пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородский районСтали известны подробности последствий недавнего обстрела Белгородской области
#Артем Черненко#Белгородская область#Росгвардия#Компенсация#Аренда жилья#Белгород#Вячеслав Гладков#Оперативный штаб#Погранслужба#Ограничение доступа#Населённые пункты#Миноборона
Подпишитесь
Baza: задержан дезертир, расстрелявший военных в Белгородской области
Сегодня, 08:44
Ураган обрушился на Белгородскую область: что известно о последствиях
Сегодня, 06:25
Двое ранены, несколько человек эвакуированы из-за атак БПЛА под Белгородом
Сегодня, 07:52
Как школьное портфолио: Полежаев предоставил свои достижения и грамоты суду
Сегодня, 07:51
В Белгороде будут работать 55 детских садов
Сегодня, 07:31