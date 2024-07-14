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Published Сегодня, 18:51

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Updated Сегодня, 18:54

В белгородской Новой Таволжанке троих жителей ранило во время обстрела

После прямого попадания снаряда в дом ранения получили трое белгородцев

14 июля 2024, 18:51
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В белгородской Новой Таволжанке троих жителей ранило во время обстрела

Вечером 14 июля приграничный населённый пункт в Белгородской области снова попал под обстрел ВСУ. Есть пострадавшие и разрушенный дом, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

После прямого попадания снаряда в частный дом ранения получили двое мужчин и женщина. Один из мужчин был ранен в грудь, второму осколок попал в живот. У женщины тоже осколочное ранение — в области лопатки. Пострадавших на машинах скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу, где они продолжат лечение. Врачи оказывают им помощь.

Повреждения получили три частных дома и два автомобиля. Один из домов полностью разрушен после прямого прилёта боеприпаса.

Информация о последствиях обстрела со стороны Украины будет уточняться.

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