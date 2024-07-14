После прямого попадания снаряда в дом ранения получили трое белгородцев

После прямого попадания снаряда в частный дом ранения получили двое мужчин и женщина. Один из мужчин был ранен в грудь, второму осколок попал в живот. У женщины тоже осколочное ранение — в области лопатки. Пострадавших на машинах скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу, где они продолжат лечение. Врачи оказывают им помощь.