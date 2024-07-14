Четыре мирных жителя ранены при обстреле Белгородской области

В воскресенье утром под обстрел попало не только Шебекино, но и Белгородский район. В посёлке Октябрьский Вооружённые силы Украины атаковали частный дом. В результате пострадали четыре местных жителя, в том числе девятимесячный мальчик.