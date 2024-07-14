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Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Разрушенный дом в посёлке Октябрьский

Девятимесячный ребёнок пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородский район

14 июля 2024, 09:00
Фото: Страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсетях
Разрушенный дом в посёлке Октябрьский

Четыре мирных жителя ранены при обстреле Белгородской области

В воскресенье утром под обстрел попало не только Шебекино, но и Белгородский район. В посёлке Октябрьский Вооружённые силы Украины атаковали частный дом. В результате пострадали четыре местных жителя, в том числе девятимесячный мальчик.
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Дети

ВСУ нанесли удар по посёлку Октябрьский Белгородского района, в результате чего пострадали четыре мирных жителя, включая девятимесячного ребёнка.

Две женщины и один мужчина получили были доставлены минно-взрывные и баротравмы. Бригадами скорой помощи они доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.

Девятимесячный мальчик, предварительно, получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Ребёнок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также повреждены 17 частных домов, один из них разрушен, у другого разрушена одна из стен. В двухквартирном доме повреждена крыша. В трёх многоквартирных домах пострадало остекление. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия.

Информация о последствиях происшествия уточняется.

Напомним, под обстрел также попал город Шебекино. По предварительной информации, никто не пострадал. Зафиксированы различные разрушения в МКД и частном секторе.

Разрушенный дом в посёлке ОктябрьскийРазрушенный дом в посёлке Октябрьский
Разрушенный дом в посёлке Октябрьский
Фото: Страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсетях
Стали известны подробности последствий недавнего обстрела Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Дети#Медицинская помощь#Обстрел#ВСУ#Разрушения
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