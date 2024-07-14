Девятимесячный ребёнок пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородский район

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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ВСУ нанесли удар по посёлку Октябрьский Белгородского района, в результате чего пострадали четыре мирных жителя, включая девятимесячного ребёнка.
Две женщины и один мужчина получили были доставлены минно-взрывные и баротравмы. Бригадами скорой помощи они доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.
Девятимесячный мальчик, предварительно, получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Ребёнок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Также повреждены 17 частных домов, один из них разрушен, у другого разрушена одна из стен. В двухквартирном доме повреждена крыша. В трёх многоквартирных домах пострадало остекление. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия.
Информация о последствиях происшествия уточняется.
Напомним, под обстрел также попал город Шебекино. По предварительной информации, никто не пострадал. Зафиксированы различные разрушения в МКД и частном секторе.