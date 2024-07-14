Стали известны подробности последствий недавнего обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях артиллерийского обстрела города Шебекино. По предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет.
В результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома. В них пострадали фасады и кровли, а также были выбиты окна. Также повреждения получили семь частных домовладений: пострадали кровли, фасады, остекление, хозяйственные постройки и ограждения.
Кроме того, осколки повредили восемь автомобилей. Также была повреждена линия газоснабжения.
Напомним, что рано утром 14 июля Вооружённые силы Украины нанесли атаковали Шебекино. В результате обстрела был повреждён фасад одного из домов, также зафиксировано попадание снаряда в пятиэтажку. Пострадал и частный сектор.