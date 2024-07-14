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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Последствия обстрела в Шебекино

Стали известны подробности последствий недавнего обстрела Белгородской области

14 июля 2024, 08:40
Фото: Страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела в Шебекино

Четыре МКД и семь частных домовладений пострадали от атак ВСУ на Шебекино

Около 8:00 утра город Шебекино в Белгородской области подвергся артиллерийскому обстрелу. В результате атаки были зафиксированы различные разрушения как в многоквартирных домах, так и в частных домовладениях. Подробности сообщил губернатор.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о последствиях артиллерийского обстрела города Шебекино. По предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет.

В результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома. В них пострадали фасады и кровли, а также были выбиты окна. Также повреждения получили семь частных домовладений: пострадали кровли, фасады, остекление, хозяйственные постройки и ограждения.

Кроме того, осколки повредили восемь автомобилей. Также была повреждена линия газоснабжения.

Напомним, что рано утром 14 июля Вооружённые силы Украины нанесли атаковали Шебекино. В результате обстрела был повреждён фасад одного из домов, также зафиксировано попадание снаряда в пятиэтажку. Пострадал и частный сектор.

Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в Шебекино
Фото: Страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Шебекино вновь под обстрелом: последствия в двух многоквартирных домах
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