Baza: задержан дезертир, расстрелявший военных в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
По информации источника, 29-летнего военнослужащего задержали. Утверждается, что его поймали на территории Грайворонского горокруга.
Ранее, 12 июля, СМИ писали, что военный расстрелял своих сослуживцев на месте воинской дислокации и скрылся с оружием. Двое бойцов погибли, один был ранен. Предполагалось, что стрельба произошла на почве бытового конфликта. Как утверждает Baza, среди основных версий произошедшего — месть сослуживцам за унижения.
По всему региону был объявлен план «Перехват». Мужчина обвиняется в дезертирстве и покушении на убийство.
Напомним, что дезертир — уроженец Чувашии. Он добровольно пошёл служить по контракту в прошлом году. До СВО Алексей работал сборщиком ПВХ в компании, занимающейся изготовлением и установкой окон в Чебоксарах. После он решил стать участником спецоперации.