Baza: задержан дезертир, расстрелявший военных в Белгородской области

12 июля боец открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области, в результате чего погибли двое его сослуживцев. Алексея Журавлёва обвинили в дезертирстве и покушении на убийство. Baza сообщает, что бойца поймали, но официального подтверждения не было.

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