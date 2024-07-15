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Baza: задержан дезертир, расстрелявший военных в Белгородской области

Baza: задержан дезертир, расстрелявший военных в Белгородской области

15 июля 2024, 08:44
Фото: 1MI
12 июля боец открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области, в результате чего погибли двое его сослуживцев. Алексея Журавлёва обвинили в дезертирстве и покушении на убийство. Baza сообщает, что бойца поймали, но официального подтверждения не было.

По информации источника, 29-летнего военнослужащего задержали. Утверждается, что его поймали на территории Грайворонского горокруга.

Ранее, 12 июля, СМИ писали, что военный расстрелял своих сослуживцев на месте воинской дислокации и скрылся с оружием. Двое бойцов погибли, один был ранен. Предполагалось, что стрельба произошла на почве бытового конфликта. Как утверждает Baza, среди основных версий произошедшего — месть сослуживцам за унижения.

По всему региону был объявлен план «Перехват». Мужчина обвиняется в дезертирстве и покушении на убийство.

Напомним, что дезертир — уроженец Чувашии. Он добровольно пошёл служить по контракту в прошлом году. До СВО Алексей работал сборщиком ПВХ в компании, занимающейся изготовлением и установкой окон в Чебоксарах. После он решил стать участником спецоперации.

СМИ: в воинской части в Белгородской области произошла стрельба
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Стрельба#Убийство#Оружие#Дезертир#План перехват#Военные#Белгород#Грайворонский горокруг
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