Белгородцы заметили ночью в небе загадочный светящийся объект. Что это было?

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Во вторник, 9 июля, после полуночи, белгородцы заметили в небе необычный светящийся объект. Некоторые предположили, что это был беспилотник, другие же считали, что это НЛО.
Вечером 9 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане был произведён запуск ракеты-носителя Ariane 6. Именно полёт ракеты могли наблюдать в небе жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.
Сообщалось также, что объект заметили на территории Украины и в Белоруссии. Ракета успешно вывела на орбиту высотой 600 километров группировку спутников.
Напомним, недавно белгородцы во второй раз наблюдали полёт на небе «поезда» Илона Маска — спутников Starlink.