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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Светящийся объект в небе над Белгородской областью

Белгородцы заметили ночью в небе загадочный светящийся объект. Что это было?

10 июля 2024, 06:31
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Светящийся объект в небе над Белгородской областью

Светящийся объект заметили ночью в Белгородской области

Минувшей ночью в небе над Белгородской областью заметили необычное свечение. Реалисты предположили, что это БПЛА, а кто-то, надев шапочку из фольги, что НЛО.

Во вторник, 9 июля, после полуночи, белгородцы заметили в небе необычный светящийся объект. Некоторые предположили, что это был беспилотник, другие же считали, что это НЛО.

Светящийся объект в небе над Белгородской областьюСветящийся объект в небе над Белгородской областью
Светящийся объект в небе над Белгородской областьюСветящийся объект в небе над Белгородской областью
Светящийся объект в небе над Белгородской областью
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»

Вечером 9 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане был произведён запуск ракеты-носителя Ariane 6. Именно полёт ракеты могли наблюдать в небе жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Сообщалось также, что объект заметили на территории Украины и в Белоруссии. Ракета успешно вывела на орбиту высотой 600 километров группировку спутников.

Напомним, недавно белгородцы во второй раз наблюдали полёт на небе «поезда» Илона Маска — спутников Starlink.

Белгородцы снова станут свидетелями полёта космического «поезда» Илона Маска
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Белгорода#Белгород#Илон Маск#Спутники#Starlink#Ракета-носитель#Космодром Куру#Ариан 6
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