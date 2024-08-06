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Космический «поезд» Илона Маска снова показался в небе над Белгородской областью
6 августа, 09:02
Белгородцы заметили ночью в небе загадочный светящийся объект. Что это было?
Минувшей ночью в небе над Белгородской областью заметили необычное свечение. Реалисты предположили, что это БПЛА, а кто-то, надев шапочку из фольги, что НЛО.
10 июля, 06:31
Полярное сияние и спутники Маска: белгородцы стали свидетелями необычных явлений
Минувшей ночью жители региона вновь смогли увидеть северное сияние и спутники SpaceX. Фотографии публикуют местные Telegram-каналы.
3 мая, 07:14
Космический «поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью: видео
Спутники Starlink заметили накануне над Валуйским горокругом. Видео опубликовали в Telegram-канале «Валуйки Телега».
17 января, 08:43
2023
Космический «поезд» Илона Маска вновь пройдёт над Белгородской областью: когда ждать
На этот раз «поезд» будет виден вплоть до 1 октября. Точные даты назвали в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».
28 сентября 2023, 12:33
Спутники Starlink Илона Маска вновь заметили над Белгородской областью
«Поезд» Илона Маска заметили в разных частях региона вечером 14 сентября. Пролетел он в том числе над Белгородом и Шебекинским горокругом. Местные жители поделились фотографиями в Сети.
15 сентября 2023, 09:38
«Поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью: фото и видео
«Поезд» Илона Маска пролетел над Старым Осколом, Белгородом, Красной Яругой и другими населёнными пунктами Белгородской области. Очевидцы поделились фотографиями и видео в соцсетях.
14 сентября 2023, 06:54
Белгородцы заметили в небе «поезд» Илона Маска
16 мая 2023, 09:03

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