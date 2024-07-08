На выходных в Старом Осколе пройдёт благотворительный фестиваль «Дыши»

Участники фестиваля, за символическую плату (всего 100 рублей) смогут посетить мастер-класс по объемной живописи, научатся делать штампы в технике линогравюры, создавать картины на магнитных холстах, делать броши из фетра и цветы из синельной проволоки. Все работы они смогут оставить себе на память, а вырученные средства будут направлены на помощь приюту «Добрый дом».