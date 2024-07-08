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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Благотворительность

На выходных в Старом Осколе пройдёт благотворительный фестиваль «Дыши»

8 июля 2024, 08:29
Фото: Фонд «Поколение» Андрея Скоча
Благотворительность
14 июля (воскресенье) в 14:00 в Центре молодёжных инициатив города Старый Оскол (ул. Ленина, 20) пройдёт благотворительный фестиваль «Дыши» от активистов молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча.

Организаторы подготовили для жителей региона яркое событие, в котором могут поучаствовать как взрослые, так и дети: их ждут интерактивы, мастер-классы, конкурсы, продажа сувениров и изделий ручной работы, а так же игры, подарки и хорошее настроение.

Участники фестиваля, за символическую плату (всего 100 рублей) смогут посетить мастер-класс по объемной живописи, научатся делать штампы в технике линогравюры, создавать картины на магнитных холстах, делать броши из фетра и цветы из синельной проволоки. Все работы они смогут оставить себе на память, а вырученные средства будут направлены на помощь приюту «Добрый дом».

Благотворительный фестиваль «Дыши»Благотворительный фестиваль «Дыши»
Благотворительный фестиваль «Дыши»Благотворительный фестиваль «Дыши»
Благотворительный фестиваль «Дыши»Благотворительный фестиваль «Дыши»
Благотворительный фестиваль «Дыши»Благотворительный фестиваль «Дыши»
Благотворительный фестиваль «Дыши»Благотворительный фестиваль «Дыши»
Благотворительный фестиваль «Дыши»
Фото: Фонд «Поколение» Андрея Скоча

Помимо творческих мастер-классов в программе фестиваля тренинг по актёрскому мастерству, занятия по вокалу, йога и мастер-класс по зумбе. А для самых юных участников фестиваля «Дыши» будут работать игровые зоны с аниматорами, аквагримом и сладкой ватой.

Благотворительный фестиваль «Дыши»Благотворительный фестиваль «Дыши»
Благотворительный фестиваль «Дыши»Благотворительный фестиваль «Дыши»
Благотворительный фестиваль «Дыши»Благотворительный фестиваль «Дыши»
Благотворительный фестиваль «Дыши»Благотворительный фестиваль «Дыши»
Благотворительный фестиваль «Дыши»
Фото: Фонд "Поколение" Андрея Скоча

Каждый желающий может поучаствовать в сборе денежных средств и перевести любую сумму на содержание приюта «Добрый дом». Большая часть вырученных от продажи сувениров, украшений и других изделий ручной работы средств, тоже будет передана в приют.

«Фестиваль „Дыши“ — это глоток свежего воздуха, который сейчас просто необходим жителям нашего региона. Мы хотим напомнить каждому, что даже в нынешней ситуации мы умеем радоваться мелочам и поддерживать, когда трудно. Наша поддержка сегодня — она такая: жить, дышать и помогать несмотря ни на что. Мы приглашаем всех неравнодушных жителей прийти на наш благотворительный фестиваль, поддержать нашу идею и провести этот день с пользой», — рассказывает София Дробаха, активистка БРОО «Новое поколение» и главный организатор фестиваля.

Отметим, что фестиваль проводится при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. Подробную программу и всю необходимую дополнительную информацию о можно найти в официальной группе фестиваля «Дыши».

Вход на фестиваль свободный, организаторы ждут всех желающих с 14:00 до 19:00 в Старооскольском Центре молодёжных инициатив.

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