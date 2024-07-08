На выходных в Старом Осколе пройдёт благотворительный фестиваль «Дыши»

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Организаторы подготовили для жителей региона яркое событие, в котором могут поучаствовать как взрослые, так и дети: их ждут интерактивы, мастер-классы, конкурсы, продажа сувениров и изделий ручной работы, а так же игры, подарки и хорошее настроение.
Участники фестиваля, за символическую плату (всего 100 рублей) смогут посетить мастер-класс по объемной живописи, научатся делать штампы в технике линогравюры, создавать картины на магнитных холстах, делать броши из фетра и цветы из синельной проволоки. Все работы они смогут оставить себе на память, а вырученные средства будут направлены на помощь приюту «Добрый дом».
Помимо творческих мастер-классов в программе фестиваля тренинг по актёрскому мастерству, занятия по вокалу, йога и мастер-класс по зумбе. А для самых юных участников фестиваля «Дыши» будут работать игровые зоны с аниматорами, аквагримом и сладкой ватой.
Каждый желающий может поучаствовать в сборе денежных средств и перевести любую сумму на содержание приюта «Добрый дом». Большая часть вырученных от продажи сувениров, украшений и других изделий ручной работы средств, тоже будет передана в приют.
«Фестиваль „Дыши“ — это глоток свежего воздуха, который сейчас просто необходим жителям нашего региона. Мы хотим напомнить каждому, что даже в нынешней ситуации мы умеем радоваться мелочам и поддерживать, когда трудно. Наша поддержка сегодня — она такая: жить, дышать и помогать несмотря ни на что. Мы приглашаем всех неравнодушных жителей прийти на наш благотворительный фестиваль, поддержать нашу идею и провести этот день с пользой», — рассказывает София Дробаха, активистка БРОО «Новое поколение» и главный организатор фестиваля.
Отметим, что фестиваль проводится при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. Подробную программу и всю необходимую дополнительную информацию о можно найти в официальной группе фестиваля «Дыши».
Вход на фестиваль свободный, организаторы ждут всех желающих с 14:00 до 19:00 в Старооскольском Центре молодёжных инициатив.