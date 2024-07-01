В Белгородской области вышла книга о героях-старооскольцах при поддержке «Поколения»

«Военно-патриотическая тематика всегда являлась краеугольным камнем для фонда „Поколение“, потому что это основа, на которой сегодня развивается наше государство. Мы гордимся нашими земляками, и важно, чтобы вот это издание было направлено во все учебные заведения, в библиотеки. Для фонда Андрея Скоча увековечение памяти героев — это важная составляющая его деятельности. В Белгородской области находятся 799 мемориалов и комплексов воинской славы. Треть из них была отреставрирована на средства нашего фонда. И издательская деятельность — это тоже то направление, которое сегодня увековечивает память наших героев. Для нас крайне важно, чтобы это не уйдет в забвение», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.