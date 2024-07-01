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В Белгородской области вышла книга о героях-старооскольцах при поддержке «Поколения»

В Белгородской области вышла книга о героях-старооскольцах при поддержке «Поколения»

1 июля 2024, 13:33
Фото: Фонд «Поколение»
В центральной библиотеке им. А. С. Пушкина Старого Оскола презентовали книгу «Герои и наследники Великой Победы».

Старооскольцы внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Так, 24 жителя округа удостоены звания Герой Советского Союза. А примером трудового подвига служит строительство за короткие сроки «Дороги мужества» Старый Оскол — Ржава в 1943 году.

Издание разделено на три главы. В первой представлены материалы журналистов окружных газет «Зори» и «Путь Октября» о долгожителях — участников ВОВ, трём из которых исполнилось 100 лет. Также здесь школьники и студенты Старооскольского горокруга рассказали о своих прадедах-фронтовиках.

Во второй главе офицеры в отставке повествуют о своей службе во время холодной войны СССР с блоком НАТО и США. Характерно, что их отцы были участниками Великой Отечественной войны. В третьей главе приведены материалы газет и школьные сочинения об участниках СВО. Одному из них — полковнику Георгию Шуваеву, погибшему в 2022 году, — поставлен бюст на Аллее Героев Старого Оскола также при поддержке фонда Андрея Скоча.

«Эти книги нужны, важны. Они важны, в первую очередь, нам, живым. Чтобы мы помнили о подвиге людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы сегодня могли ходить по этой земле, наслаждаться солнцем, днём, смотреть друг на друга, друг другу в глаза. Отдельное спасибо людям, которые совершают свой подвиг во благо нашей Родины, во имя нашего Отечества», — сказал, выступая на презентации книги, депутат Госдумы РФ Никита Румянцев.

Фото: Фонд «Поколение»

Издание подготовлено к выходу руководителем окружного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Анатолием Самойловым и известным журналистом, соавтором десятка книг о выдающихся земляках, истории родного края, ответственным редактором газеты «Зори» Юрием Тепловым.

«Книга была выпущена по инициативе Совета ветеранов Старооскольского округа. Недавно я у себя в шкафу обнаружил книгу о наших героях-земляках, вышедшую в прошлые годы. И мы решили издать новую книгу в преддверии 80-летия Великой Победы, добавив материалы о героических участниках СВО», — рассказал Анатолий Самойлов.

Книга была издана на средства фонда «Поколение» Андрея Скоча в количестве 300 экземпляров. Сто книг будут переданы в библиотеки общеобразовательных учреждений, 60 появятся в фондах централизованной библиотечной системы Старого Оскола.

«Военно-патриотическая тематика всегда являлась краеугольным камнем для фонда „Поколение“, потому что это основа, на которой сегодня развивается наше государство. Мы гордимся нашими земляками, и важно, чтобы вот это издание было направлено во все учебные заведения, в библиотеки. Для фонда Андрея Скоча увековечение памяти героев — это важная составляющая его деятельности. В Белгородской области находятся 799 мемориалов и комплексов воинской славы. Треть из них была отреставрирована на средства нашего фонда. И издательская деятельность — это тоже то направление, которое сегодня увековечивает память наших героев. Для нас крайне важно, чтобы это не уйдет в забвение», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

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