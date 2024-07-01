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Герои

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2024
В Белгородской области вышла книга о героях-старооскольцах при поддержке «Поколения»
В центральной библиотеке им. А. С. Пушкина Старого Оскола презентовали книгу «Герои и наследники Великой Победы».
1 июля, 13:33
2023
Новогодняя сказка, хоть и без снега: запечатлели прогулку по вечернему Белгороду
22 декабря 2023, 10:19
В Белгороде увековечат память ещё четверых погибших в СВО
24 октября 2023, 14:11
Скончался белгородский ветеран Великой Отечественной войны
Совсем недавно ему исполнился 101 год. Об уходе защитника Родины сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
30 сентября 2023, 07:43
Белгородцы просят наградить раскопщиков авиабомбы
24 апреля 2023, 17:13
Молодые учёные БГТУ им. В.Г. Шухова стали героями выставки «Наука в лицах» в ГУМе
Посетить выставку могут все желающие до 28 февраля 2023 года.
9 февраля 2023, 12:40
Герои СВО: в Белгородской области за заслуги наградили троих военнослужащих
Уроженцев Белгородской области наградили медалями за их подвиги. Успехами бойцов поделились главы муниципалитетов.
3 февраля 2023, 08:54
2019
Участники военно-патриотического лагеря посмотрели фотовыставку «Герои среди нас»
21 августа 2019, 15:04

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