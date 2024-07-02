В Губкине открылся новый памп-трек при поддержке фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Памп-трек на улице Лазарева обустроен поворотами, искусственными кочками и контруклонами для катания на велосипедах BMX и MTB, скейтбордах, роликах, самокатах. Территория благоустроена газонами и теневыми навесами.
Это не первый подобный объект в городе. В прошлом году открылся памп-трек в микрорайоне Южный и за это небольшое время его уже по достоинству оценили губкинские спортсмены.
«Мы планомерно идём к достижению национальных целей по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70% к 2030 году, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день более половины наших жителей активно занимаются спортом, и благодаря таким инициативам их число будет расти. Уверен, что новый памп-трек станет настоящим местом притяжения для губкинцев и гостей города!» — сказал на торжественной церемонии открытия глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов.
«Памп-трек открыт в центре за новым ФОК „Пульс“. Такое место для площадки выбрано неслучайно: рядом с недавно открывшимся спортивным комплексом расположены три школы, а также детские сады и прочая молодёжная инфраструктура. И мы уже видим большой интерес к памп-треку среди подрастающего поколения», — заметил депутат Госдумы РФ Никита Румянцев.
Строительство спортивных объектов в Белгородской области является одним из главных направлений деятельности фонда «Поколение» Андрея Скоча.
«Для „Поколения“ поддержка спорта всегда была в числе приоритетов. Поэтому фонд возводит в Белгородской области всё новые игровые и спортивные площадки и комплексы. За семь последних лет в регионе появилось более сотни таких объектов», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.