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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В Губкине открылся новый памп-трек при поддержке фонда «Поколение»

В Губкине открылся новый памп-трек при поддержке фонда «Поколение»

2 июля 2024, 15:03
Фото: фонд «Поколение»
Новый спортивный объект начал работу в День российской молодёжи.

Памп-трек на улице Лазарева обустроен поворотами, искусственными кочками и контруклонами для катания на велосипедах BMX и MTB, скейтбордах, роликах, самокатах. Территория благоустроена газонами и теневыми навесами.

Это не первый подобный объект в городе. В прошлом году открылся памп-трек в микрорайоне Южный и за это небольшое время его уже по достоинству оценили губкинские спортсмены.

«Мы планомерно идём к достижению национальных целей по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70% к 2030 году, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день более половины наших жителей активно занимаются спортом, и благодаря таким инициативам их число будет расти. Уверен, что новый памп-трек станет настоящим местом притяжения для губкинцев и гостей города!» — сказал на торжественной церемонии открытия глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов.

Фото: фонд «Поколение»

«Памп-трек открыт в центре за новым ФОК „Пульс“. Такое место для площадки выбрано неслучайно: рядом с недавно открывшимся спортивным комплексом расположены три школы, а также детские сады и прочая молодёжная инфраструктура. И мы уже видим большой интерес к памп-треку среди подрастающего поколения», — заметил депутат Госдумы РФ Никита Румянцев.

Строительство спортивных объектов в Белгородской области является одним из главных направлений деятельности фонда «Поколение» Андрея Скоча.

«Для „Поколения“ поддержка спорта всегда была в числе приоритетов. Поэтому фонд возводит в Белгородской области всё новые игровые и спортивные площадки и комплексы. За семь последних лет в регионе появилось более сотни таких объектов», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Спорт#Андрей Скоч#Фонд Поколение#Ролики#Физкультура#Детские сады#Белгород#Памп-трек#Михаил Лобазнов#День российской молодёжи#Губкино
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