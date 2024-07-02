В Губкине открылся новый памп-трек при поддержке фонда «Поколение»

«Мы планомерно идём к достижению национальных целей по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70% к 2030 году, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день более половины наших жителей активно занимаются спортом, и благодаря таким инициативам их число будет расти. Уверен, что новый памп-трек станет настоящим местом притяжения для губкинцев и гостей города!» — сказал на торжественной церемонии открытия глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов.