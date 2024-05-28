Белгородское военно-патриотическое объединение получило автомобиль от «Поколения»

В настоящее время объединение включает в себя 32 военно-патриотических клубов из всех муниципалитетов области, в том числе пять ВПК Губкинского горокруга. За 22 года работы объединения через занятия в военно-патриотических клубах прошло не менее 10 тыс. юношей и девушек. Более 5 тыс. выпускников клубов служили в Российской Армии.