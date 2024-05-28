Белгородское военно-патриотическое объединение получило автомобиль от «Поколения»

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Торжественная передача нового автомобиля состоялась в рамках акции «Вместе к Победе», которая стартовала в образовательном комплексе «Перспектива» Губкина. На базе этого учебного заведения (тогда — средней школы № 15) открылся в 1985 году первый клуб десантников, ставший предтечей ВПО «Поколение».
Один из инициаторов — ветеран боевых действий — Юрий Романов сейчас возглавляет ВПО «Поколение», которое официально было оформлено в 2002 году и функционирует при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.
Сегодня вопрос патриотического воспитания молодёжи стоит особенно остро. Вспоминая конец девяностых и начало нулевых, могу уверенно сказать, что тема любви к Родине тогда была отодвинута далеко назад. Однако нашлись люди, которые смотрели в будущее и понимали, что патриотическое воспитание молодёжи — ключ к уверенному и стабильному будущему нашей страны,
— отметил на торжественной церемонии депутат Госдумы РФ Никита Румянцев.
В настоящее время объединение включает в себя 32 военно-патриотических клубов из всех муниципалитетов области, в том числе пять ВПК Губкинского горокруга. За 22 года работы объединения через занятия в военно-патриотических клубах прошло не менее 10 тыс. юношей и девушек. Более 5 тыс. выпускников клубов служили в Российской Армии.
В распоряжении объединения был микроавтобус, но после 10 лет активной эксплуатации он выработал свой моторесурс. Ведь он использовался для доставки гуманитарных грузов российским военным в места дислокации.
Новый автомобиль ещё до официальной передачи уже совершил четыре рейса с гуманитарным грузом. Ждать мы просто не могли. Губкинские волонтёры вместе с руководителями ВПК регулярно доставляют гумпомощь в зону СВО для наших земляков и в госпитали. И, конечно, машина необходима для подготовки и проведения мероприятий нашего объединения. Ведь для организации слётов нужно доставить массу снаряжения и экипировки,
— рассказал Юрий Романов.