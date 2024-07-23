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Военно-патриотический клуб

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Две площадки открыли в посёлке Волоконовка при поддержке фонда «Поколение»
Детская площадка построена на территории средней школы № 2, а спортивно-игровая — в Парке победителей.
23 июля, 08:25
Белгородское военно-патриотическое объединение получило автомобиль от «Поколения»
28 мая, 10:06
2022
ВПО «Поколение» Андрея Скоча в Белгородской области отмечает 20-летие
Слёт курсантов ВПО «Поколение», который посвящён юбилейной дате, открылся в Губкинском горокруге на базе ОЗК «Лесная сказка».
26 сентября 2022, 11:35
2020
Губкинские курсанты ВПО «Поколение» провели лагерь на водохранилище
30 июля 2020, 11:20

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