Счёт 4:1 и жалобы на организацию: как прошёл последний матч белгородского «Салюта»

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:49
В воскресенье, 7 июля, на стадионе «Спартак» в Старом Осколе состоялся очередной футбольный матч Второй лиги Б. В этот раз на поле встретились команды «Салют» из Белгорода и «Динамо» из Владивостока. Матч завершился уверенной победой «Салюта» со счётом 4:1.
Два гола были забиты полузащитником Николаем Бояркиным — на 8-й и 53-й минутах матча. Ещё два гола на счету полузащитников Ильи Винникова — 32-я минута и Давида Гагуа — 86-я минута.
Подвоз болельщиков из Белгорода, в отличие от игры, прошёл негладко. Один из местных жителей пожаловался на организацию выезда на футбольные матчи ФК «Салют» в Старый Оскол.
Мужчина рассказал, что он с компанией заполнил форму и пришёл к стадиону, где стоял автобус. Но, по словам белгородца, мест уже не было, а из автобуса периодически выбегали подростки 15–16 лет с бутылками пива.
«Водитель разводил руками, якобы ничего не знает, организатор находился в Старом Осколе, ответив, что форму заполнили 24 человека, но почему-то автобус полный, а нас якобы в списках нет. Все планы на выходной день испорчены, организация на нуле. Хотят поддержки, а элементарной организации нет. Позор!» — написал Антон.
Администрация Старооскольского городского округа ответила разочарованному поклоннику. Власти понимают, что ситуация неприятная, и передали обращение специалистам для рассмотрения. О результатах пообещали сообщить позже.
Ранее стало известно, что игра белгородского «Салюта» против «Кванта» пройдёт без зрителей. Тогда УМВД по Белгородской области во время проверки обнаружило нарушения требований безопасности на стадионе «Спартак».