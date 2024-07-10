В Старом Осколе, в отличие от Белгорода, не отказались от полива асфальта в жару

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В Белгородской области беснует жара. От таких условий дорожное полотно может деформироваться.
Для предотвращения этого и улучшения санитарного состояния улично-дорожной сети в целом в Старом Осколе поливают асфальт и тротуары. Коммунальные службы осуществляют полив на трёх единицах техники с семи часов утра до 19 часов вечера. Процедура полива дорог летом — постоянная. Иногда, когда термометр показывает отметку выше 25 градусов тепла, к поливу добавляют даже аэрацию воздуха.
В то же время в Белгороде полив асфальта в жару отменили — из-за жалоб автомобилистов, как ранее ответили в мэрии.