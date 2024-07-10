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Старооскольские коммунальщики поливают асфальт в жаркую погоду

В Старом Осколе, в отличие от Белгорода, не отказались от полива асфальта в жару

10 июля 2024, 05:26
Фото: 1MI

Старооскольские коммунальщики поливают асфальт в жаркую погоду

В жаркую погоду нагревается асфальт. Это может привести к его деформации. В Старом Осколе для предотвращения проблемы дороги поливают по три раза в день, рассказали в местной администрации. В Белгороде же ранее от этой процедуры отказались.

В Белгородской области беснует жара. От таких условий дорожное полотно может деформироваться.

Для предотвращения этого и улучшения санитарного состояния улично-дорожной сети в целом в Старом Осколе поливают асфальт и тротуары. Коммунальные службы осуществляют полив на трёх единицах техники с семи часов утра до 19 часов вечера. Процедура полива дорог летом — постоянная. Иногда, когда термометр показывает отметку выше 25 градусов тепла, к поливу добавляют даже аэрацию воздуха.

В то же время в Белгороде полив асфальта в жару отменили — из-за жалоб автомобилистов, как ранее ответили в мэрии.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Старый Оскол#Жара#Асфальт#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Белгород#Полив
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