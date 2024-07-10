В Старом Осколе, в отличие от Белгорода, не отказались от полива асфальта в жару

Старооскольские коммунальщики поливают асфальт в жаркую погоду

В жаркую погоду нагревается асфальт. Это может привести к его деформации. В Старом Осколе для предотвращения проблемы дороги поливают по три раза в день, рассказали в местной администрации. В Белгороде же ранее от этой процедуры отказались.