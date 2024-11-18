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Илон Маск

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Что говорят политики и военные эксперты о том, когда закончится СВО? Новые прогнозы
18 ноября, 14:14
Догоним Starlink Маска? Когда в России заработает свой спутниковый интернет
В России может появиться свой спутниковый интернет — по аналогии со Starlink Илона Маска. Над проектом ещё с 2020 года работает «Бюро 1440». Однако насколько жизнеспособна эта задумка? Эксперт ответил «Новым известиям».
19 сентября, 15:49
Белгородцы заметили ночью в небе загадочный светящийся объект. Что это было?
Минувшей ночью в небе над Белгородской областью заметили необычное свечение. Реалисты предположили, что это БПЛА, а кто-то, надев шапочку из фольги, что НЛО.
10 июля, 06:31
Белгородцы снова станут свидетелями полёта космического «поезда» Илона Маска
6 июня, 15:01
«Мы движемся к третьей мировой». Сможете ли вы угадать окончание фраз Илона Маска?
Основатель компании SpaceX Илон Маск является значимой фигурой в современном мире. Многие к нему прислушиваются, а его фразы разбирают на цитаты — их скопилось уже достаточно много. Попробуйте угадать, какие продолжения фраз принадлежат американскому миллиардеру в нашем тесте.
29 мая, 13:08
«Масонский заговор», НЛО, дроны: спутники Маска вновь взбудоражили пользователей Сети
Накануне вечером в небе над Орловской областью появились летающие объекты. Оказалось, что это были спутники Starlink Илона Маска. Подробности сообщает «Орелtimes».
25 апреля, 15:06
Космический «поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью: видео
Спутники Starlink заметили накануне над Валуйским горокругом. Видео опубликовали в Telegram-канале «Валуйки Телега».
17 января, 08:43
2023
Космический «поезд» Илона Маска вновь пройдёт над Белгородской областью: когда ждать
На этот раз «поезд» будет виден вплоть до 1 октября. Точные даты назвали в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».
28 сентября 2023, 12:33
Спутники Starlink Илона Маска вновь заметили над Белгородской областью
«Поезд» Илона Маска заметили в разных частях региона вечером 14 сентября. Пролетел он в том числе над Белгородом и Шебекинским горокругом. Местные жители поделились фотографиями в Сети.
15 сентября 2023, 09:38
«Поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью: фото и видео
«Поезд» Илона Маска пролетел над Старым Осколом, Белгородом, Красной Яругой и другими населёнными пунктами Белгородской области. Очевидцы поделились фотографиями и видео в соцсетях.
14 сентября 2023, 06:54
Белгородцы заметили в небе «поезд» Илона Маска
16 мая 2023, 09:03
Планы «Роскосмоса» и межпланетные полёты: какое будущее ждёт российскую космонавтику
Перед Днём космонавтики «Роскосмос» оживился и анонсировал новые разработки и проекты. Есть ли шанс у российской космической отрасли остаться на плаву в условиях изоляции от мира и с таким количеством планов, разбирались «Новые известия».
13 апреля 2023, 10:25
2022
Илона Маска обвинили в поддержке РФ после предложения оставить Крым России
Американский миллиардер в своём аккаунте в Twitter написал серию постов об урегулировании российско-украинского конфликта. Его высказывания подвергли критике, пишут «Новые известия».
4 октября 2022, 08:03

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