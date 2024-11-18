«Мы движемся к третьей мировой». Сможете ли вы угадать окончание фраз Илона Маска?

Основатель компании SpaceX Илон Маск является значимой фигурой в современном мире. Многие к нему прислушиваются, а его фразы разбирают на цитаты — их скопилось уже достаточно много. Попробуйте угадать, какие продолжения фраз принадлежат американскому миллиардеру в нашем тесте.