Белгородцы заметили ночью в небе загадочный светящийся объект. Что это было?

Минувшей ночью в небе над Белгородской областью заметили необычное свечение. Реалисты предположили, что это БПЛА, а кто-то, надев шапочку из фольги, что НЛО.