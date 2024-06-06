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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Спутники Starlink пройдут над Белгородской областью

Белгородцы снова станут свидетелями полёта космического «поезда» Илона Маска

6 июня 2024, 15:01
Фото: 1MI

Спутники Starlink пройдут над Белгородской областью

Пролёт спутников Starlink можно будет наблюдать сегодня ночью, 6 июня. Подробности сообщает группа «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».

Ночью 6 июня белгородцы увидят на небе «поезд» Илона Маска — спутники Starlink. Цепочка из спутников появится на небе в 23:29. В это время они пролетят на западе, через минуту они проследуют через зенит и начнут опускаться к востоку.

Ещё один пролёт ожидается в 02:37 — 02:39. Спутники пролетят примерно по этому же направлению.

Напомним, что в начале мая белгородцы наблюдали пролёт спутника Илона Маска SpaceX. Вспышку увидели жители Старого Оскола, а также других регионов России.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Небо#Спутник#Белгород#Илон Маск
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