Белгородцы снова станут свидетелями полёта космического «поезда» Илона Маска

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Ночью 6 июня белгородцы увидят на небе «поезд» Илона Маска — спутники Starlink. Цепочка из спутников появится на небе в 23:29. В это время они пролетят на западе, через минуту они проследуют через зенит и начнут опускаться к востоку.
Ещё один пролёт ожидается в 02:37 — 02:39. Спутники пролетят примерно по этому же направлению.
Напомним, что в начале мая белгородцы наблюдали пролёт спутника Илона Маска SpaceX. Вспышку увидели жители Старого Оскола, а также других регионов России.